Фотограф сделал снимок совы: ее никто не может увидеть

Житель Великобритании Пол Бич сделал необычное фото совы, но птица так слилась с деревом, что ее никто не может увидеть.

Снимок мгновенно стал вирусным: пользователи соцсетей пытаются разглядеть сову, радуются, когда это им наконец удается, и хвастаются, сколько времени им для этого понадобилось. Есть и такие, кто уверяет, что никакой совы на дереве нет.

55-летний Пол Бич работает почтальоном и воспитывает двоих детей. В свободное от работы время он увлекается фотографией. Снимок совы Бич сделал недалеко от своего дома в графстве Чешир. Он признается, что сфотографировать птицу было нелегко — ее пришлось долго выслеживать. Кроме того, стоило фотографу только на секунду отвести взгляд, как птица «пропадала».

Подписчики фотографа назвали снимок лучшим примером камуфляжа, который им когда-либо доводилось видеть.

«Вот почему большинство из нас не замечает этих сов во время прогулок», — отметил один из пользователей.