12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
10 удивительных изобретений, которые придумали женщины (фото)
Циркулярная пила, стеклоочистители, газовый котел и другие вещи, появившиеся на свет с легкой женской руки
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Мало кто знает, но циркулярную пилу, посудомоечную машину и глушитель автомобиля придумали вовсе не мужчины. Более того, некоторые из изобретательниц даже не были учеными или инженерами, а новые машины и приспособления появились на свет, просто чтобы упростить женскую работу.
Сара «Табита» Бэббит и циркулярная пила (1813 год)
Именно ткачихе Саре Бэббит исследователи приписывают изобретение циркулярной пилы. Женщина, жившая в XIX веке в Массачусетсе, придумала прототип циркулярной пилы с круглым лезвием, глядя на тяжелую работу местных лесорубов. Придуманная ею пила вращалась с помощью водяного колеса, что позволило уменьшить усилия пильщиков. Первая циркулярная пила, сделанная Бэббит, стала использоваться на лесопилке в Олбани в 1813 году.
Ада Лавлейс и первый язык программирования (1844 год)
Британская графиня Ада Лавлейс в свое время была известным математиком и сегодня считается «матерью программирования». В 1844 году Лавлейс детально описала вычислительную машину, проект которой был разработан Чарльзом Бэббиджем, и написала для нее первую в мире программу, представляющую собой алгоритм для вычисления чисел Бернулли. Именно Лавлейс ввела в употребление термины «цикл» и «рабочая ячейка». Спустя более чем сто лет, 10 декабря 1980 года в США был утвержден стандарт языка программирования, который получил название «Ада».
Джозефина Кокрейн и посудомоечная машина (1886 год)
Простая американская домохозяйка Джозефина Кокрейн вошла в мировую историю как создательница посудомоечной машины. Устройство, которое легко устанавливалось на кухне, отлично отмывало посуду и само подогревало воду с помощью простого ТЭНа, было запатентовано в 1886 году. Со временем Кокрейн усовершенствовала свое изобретение и даже добавила встроенную сушку.
Мэри Андерсон и автомобильные дворники (1903 год)
Как ни странно, но современные стеклоочистители были придуманы не мужчиной-автомобилистом, а простой американкой Мэри Андерсон, которая посочувствовала водителю троллейбуса, выглядывающему зимой в открытое окно сквозь снег, чтобы наблюдать за дорогой. Изобретение Мэри состояло из двух планок, установленных на лобовом стекле, которые приводились в движение специальным рычагом с грузиком.
Эль Долорес Джонс и глушитель для автомобилей (1917 год)
Еще одно автомобильное изобретение принадлежит женщине. Первые машины выпускались без глушителя и создавали слишком много шума на улице. Эту ситуацию решила исправить Эль Долорес Джонс, которая придумала акустический фильтр для автомобильных моторов. Это изобретение было запатентовано в 1917 году и с тех пор стало устанавливаться на все машины.
Элис Х. Паркер и газовый котел отопления (1919 год)
Можно сказать, что именно благодаря афроамериканке Элис Х. Паркер появилась система центрального отопления. По крайней мере, именно ее изобретение газового котла, в котором были предусмотрены индивидуально регулируемые воздуховоды для передачи тепла различным частям здания, вдохновили ее последователей.
Хэди Ламарр и основа Wi-Fi (1942 год)
Голливудская актриса Хэди Ламарр в 1942 году вместе с Джорджем Антейлом придумала и запатентовала технологию «прыгающих частот» под названием «Система скрытной связи». Эта система позволяла дистанционно управлять торпедами, не позволяя противнику перехватить сигнал. Именно эта технология впоследствии стала основой для сотовой связи и Wi-Fi.
Мария Телькеш и первая солнечная система отопления (1948 год)
Венгерско-американский ученый и изобретатель Мария Телькеш вошла в историю под прозвищем «Королева Солнца» за свою работу с солнечной энергией. В 1947 году она создала первый термоэлектрический генератор, а в 1948 году разработала первую солнечную систему отопления для «Солнечного дома» в Довере, штат Массачусетс. На ее счету изобретение еще множества практических термических устройств.
Стефани Кволек и кевлар (1965 год)
В 1965 году американский химик польского происхождения Стефани Кволек, работавшая в крупнейшей компании DuPont, искала прочное волокно для использования в шинах. Однако в результате своих экспериментов Кволек изобрела полипарафенилен-терефталамид, более известный как кевлар — гибкое, легкое и прочное вещество, из которого сейчас делают бронежилеты. За 40 лет работы ученым-исследователем Кволек запатентовала 28 изобретений и была принята в «Национальный зал славы изобретателей».
Мэри Ван Бриттан Браун и система охраны дома (1966 год)
Американская медсестра Мари Ван Бриттан Браун вместе со своим мужем Альбертом в 1966 году разработали первую в мире систему домашней безопасности. Это был сложный механизм, состоявший из камеры, которая приводилась в движение мотором и двигалась вверх-вниз по двери, чтобы заглянуть в дверной глазок. Видео отображалось на экране в спальне у изобретательницы, а сам монитор был оснащен кнопкой сигнала тревоги. Патент на устройство супруги Браун получили в 1969 году.