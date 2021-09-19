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12:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы 7 фактов о смайлике, которые вы могли не знать

19 сентября 1982 года профессор информатики Университета Карнеги-Меллона в США Скотт Фалман предложил использовать последовательность печатных символов :-) как знак улыбающегося лица. Этот день считается днем рождения смайлика. Вот несколько неожиданных фактов о самом популярном в мире эмотиконе.

1. Самый древний «смайлик» из известных обнаружили в Турции. Он нанесен на поверхность глиняного кувшина для шербета, изготовленного в XVIII веке до нашей эры.

2. Словацкие архивисты нашли документ 1635 года, в котором местный юрист смайлом обозначил свое удовлетворение прочитанными бухгалтерскими документами.

3. Использовать скобку в качестве улыбки догадался еще русский писатель Владимир Набоков. «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку, — нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки; именно этот значок я поставил бы вместо ответа на ваш вопрос», — сказал он в интервью The New York Times.

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4. Пиктограмму в виде желтого кружка с глазами-овалами и улыбкой разработал американский коммерческий художник Харви Болл в 1963 году для кнопок, магнитов и футболок. Этот знак десятилетиями использовали в многочисленных рекламных кампаниях. В США он также стал ироничным символом эпохи президента Никсона. Позже этот образ спародировали в фильме «Форрест Гамп».

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5. Автор цифрового смайлика Скотт Фалман заметил, что разговоры его коллег в первых электронных чатах шли наперекосяк. Шутки терялись, тональность неверно истолковывалась, а ненужные тирады мешали важным дискуссиям. Фалман, которому тогда было чуть за 30, сделал простое, но знаменательное предложение: если вы шутите или иронизируете, пометьте свой комментарий смайликом. Практика прижилась и вскоре распространилась в других университетах, просочилась в электронные письма, а затем постепенно завоевала весь мир.

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6. С конца 1990-х годов эмотиконы становятся все более разнообразными. На арену выходят эмодзи — полноценные картинки, которые могут передавать целые сообщения. Первый набор эмодзи создали японские инженеры в 1999 году.

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7. В 2021 году консорциум Unicode анонсировал набор эмодзи версии 14.0, в который добавили 37 новых эмотиконов. Среди них — руки с разным цветом кожи и беременный мужчина. Новые значки разработаны для борьбы с расовыми и гендерными предубеждениями. С этим набором пользователям мессенджеров и соцсетей стали доступны 3633 эмодзи.

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