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14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы «горные» рекорды, о которых стоит знать

11 декабря отмечается Международный день гор. Мы собрали несколько самых занимательных «горных» рекордов.

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Нангапарбат

Самая быстрорастущая гора

Горы продолжают расти — одни медленнее, другие быстрее. Самой быстрорастущей горой признана Нангапарбат в Пакистане. Каждый год она становится выше на 7 мм. Гора является частью Гималайского плато.

Самая высокая гора в Солнечной системе

Гора Олимп на Марсе — самая высокая в Солнечной системе. Ее высота — 26 км от основания, что в 2,5 раза превышает относительную высоту вулкана Мауна-Кеа, самого высокого на Земле. Олимп считается щитовым вулканом из-за его формы — он имеет очень пологий спуск. Ширина горы в 20 раз превышает его высоту.

Самая высокая гора на Земле

Щитовой вулкан Мауна-Кеа на Гавайях является самой высокой горой на нашей планете, если вычислять высоту не от уровня моря, а от океанского дна. Она составляет более 10 километров. Если же сравнивать высоту над уровнем моря, то самой высокой горой Земли является, конечно же, Эверест (8848,86 м).

Самая смертоносная гора для восхождения

Аннапурна I в Гималаях высотой 8091 м является десятым по высоте из четырнадцати восьмитысячников мира и самой смертоносной горой для альпинистов. По состоянию на 31 января 2018 года только 251 человек успешно поднялся на вершину Аннапурны и 69 погибли — 11 из них на обратном пути с вершины.

Самая высокая непокоренная гора

Канкар-Пунсум в Бутане высотой 7570 м над уровнем моря до сих пор не покорилась ни одному альпинисту. И дело не только в сложности маршрута. С 2003 года скалолазание в Бутане было запрещено по религиозным причинам.

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Канкар-Пунсум
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Анна Лысенко

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