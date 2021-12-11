14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы «горные» рекорды, о которых стоит знать
11 декабря отмечается Международный день гор. Мы собрали несколько самых занимательных «горных» рекордов.
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Горы продолжают расти — одни медленнее, другие быстрее. Самой быстрорастущей горой признана Нангапарбат в Пакистане. Каждый год она становится выше на 7 мм. Гора является частью Гималайского плато.
Гора Олимп на Марсе — самая высокая в Солнечной системе. Ее высота — 26 км от основания, что в 2,5 раза превышает относительную высоту вулкана Мауна-Кеа, самого высокого на Земле. Олимп считается щитовым вулканом из-за его формы — он имеет очень пологий спуск. Ширина горы в 20 раз превышает его высоту.
Щитовой вулкан Мауна-Кеа на Гавайях является самой высокой горой на нашей планете, если вычислять высоту не от уровня моря, а от океанского дна. Она составляет более 10 километров. Если же сравнивать высоту над уровнем моря, то самой высокой горой Земли является, конечно же, Эверест (8848,86 м).
Аннапурна I в Гималаях высотой 8091 м является десятым по высоте из четырнадцати восьмитысячников мира и самой смертоносной горой для альпинистов. По состоянию на 31 января 2018 года только 251 человек успешно поднялся на вершину Аннапурны и 69 погибли — 11 из них на обратном пути с вершины.
Канкар-Пунсум в Бутане высотой 7570 м над уровнем моря до сих пор не покорилась ни одному альпинисту. И дело не только в сложности маршрута. С 2003 года скалолазание в Бутане было запрещено по религиозным причинам.
Анна Лысенко