08:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Луна в цифрах: нескучные факты о главном спутнике Земли
Лунная собственность, памятник космонавтам и самая древняя карта Луны.
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Именно на таком среднем расстоянии от Земли находится Луна — единственный естественный спутник нашей планеты и ближайшее к Земле небесное тело. Но ученые подсчитали, что Луна удаляется от нас со скоростью примерно 3,8 см в год. Компьютерное моделирование показало, что в самом начале Луна была как минимум в десять раз ближе к Земле и на небе выглядела в десять раз крупнее. А примерно через 600 млн лет ее видимый размер на небе уменьшится настолько, что с Земли больше не будет видно полных солнечных затмений.
А это средний диаметр Луны. С такими данными она занимает пятое место в списке крупнейших спутников Солнечной системы — больше нее лишь Ганимед, Титан, Каллисто и Ио (спутники Юпитера и Сатурна). Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли, а объем — меньше почти в 50 раз. Площадь поверхности Луны равна 58 миллионам квадратных километров, что больше площади Африки, но меньше площади Азии.
Но, как и любое тело во вселенной, Луна подвержена изменениям. Ученые выяснили, что за последние несколько миллионов лет ее площадь уменьшилась на 50 квадратных метров. Это произошло из-за медленного охлаждения внутренней части спутника.
Только 59% лунной поверхности можно увидеть с Земли, так как она вращается вокруг нашей планеты «лицевой стороной». Свыше 40% видимой поверхности Луны занимают моря — темные низменные участки, покрытые застывшими лавовыми отложениями. А вот обратная (темная) сторона Луны заметно отличается. В среднем она выше, на ней расположено большинство крупнейших лунных кратеров, и там находится лишь два моря.
Столько составляет отражательная способность (альбедо) поверхности Луны. Это почти втрое меньше альбедо Земли. Все потому, что у Луны нет атмосферы с облаками и воды, которые могли бы лучше отражать свет. Зачастую на совместных снимках Луны и Земли первую специально подсвечивают.
Это примерный возраст самой древней карты Луны. Ее вырезали в камне древние жители Ирландии и схематично изобразили на ней лунные моря (темные пятна).
Кстати, Луна упоминается и в первой записанной песне. В 1860 году французский изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартенвиль создал десятисекундную запись французской фольклорной песни «В лунном свете» (Au Claire de la Lune).
Ученые считают, что именно столько лет самому знаменитому лунному кратеру с лучевой системой Тихо. Согласно данным радиоизотопного анализа лунных образцов, этот кратер сформировался 108 миллионов лет назад, когда на Земле еще царили динозавры.
До такой отметки может опускаться температура на Луне в тени после захода солнца. А вот когда солнечный свет вновь попадает на поверхность спутника, то он может нагреваться до 127 градусов Цельсия. При этом температура пород, залегающих на глубине 1 метра, постоянна и равна −35 градусам Цельсия.
Именно в этом году лунной поверхности достиг первый в мире космический аппарат —
советская станция «Луна-2». В том же году «Луна-3» прислала первые в истории снимки обратной стороны спутника.
15 сентября 1968 года советский космический корабль «Зонд-5» облетел Луну с первыми живыми существами: среднеазиатскими степными черепашками, мухами-дрозофилами, жуками, а также различными растениями, семенами и микроорганизмами. А уже через год, в 1966 году, произошла
первая мягкая посадка. Это была советская станция «Луна-9», которая передала на Землю первые в истории панорамы лунной поверхности, измерила интенсивность радиации и подтвердила метеорно-шлаковую теорию формирования лунного грунта.
Такое количество людей за всю историю ступали на поверхность Луны. Все они американские астронавты, и ни один из них не спускался на спутник дважды. Первым ступившим на Луну человеком был Нил Армстронг в 1969 году, а последним стоявшим на Луне стал Юджин Сернан в 1972 году. Всего же в экспедициях к Луне участвовали 24 астронавта.
На Луне похоронен единственный человек в истории — геолог, планетолог, основатель астрогеологии Юджин Шумейкер, который был одержим космосом, но из-за проблем со здоровьем так и не смог стать астронавтом. Мечта Шумейкера побывать в космосе была исполнена после его смерти. В 1998 году его прах отправили к Луне с миссией Lunar Prospector, которая искала водяной лед на полюсах.
Через год аппарат упал на поверхность спутника вместе с прахом, сделав ученого единственным человеком, фактически похороненным на Луне. Кстати, на спутнике также установлен и памятник умершим американским и советским космонавтам. Это десятисантиметровая алюминиевая фигурка человека и металлическая табличка, на которой написаны имена погибших исследователей космоса.
Это примерное количество (по состоянию на 2020 год) людей, которые владеют участками на Луне. Из них около 20 тысяч — жители России. Минимальный размер покупки составляет около 40 соток. Такие лунные участки продаются на видимой стороне спутника, поскольку позволяют произвести «межевание» и собственник может увидеть границы своего участка и оценить его. Право собственности подтверждает сертификат. Однако никакой юридической силы такие покупки, конечно, не имеют и выступают лишь в качестве оригинального подарка.
Екатерина Гура