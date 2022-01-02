Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 январяПервая фотография Луны, «исчезновение» Голландии и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
15Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
51Главные события 2021 года в фотографиях
08:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Луна в цифрах: нескучные факты о главном спутнике Земли

Лунная собственность, памятник космонавтам и самая древняя карта Луны.

Источник: NASA

2 января 1839 года французский художник, химик, изобретатель и один из создателей фотографии Луи Дагер произвел первую съемку Луны. После этого люди смогли не только сделать снимки Луны прямо из космоса, но и побывать на лунной поверхности. В связи с этим мы решили вспомнить самые интересные факты, которые человечество узнало о Луне за эти почти два столетия. Помогут нам в этом цифры.

Итоги-2021
Главные события, фотографии, открытия и рекорды

384 400 километров

Именно на таком среднем расстоянии от Земли находится Луна — единственный естественный спутник нашей планеты и ближайшее к Земле небесное тело. Но ученые подсчитали, что Луна удаляется от нас со скоростью примерно 3,8 см в год. Компьютерное моделирование показало, что в самом начале Луна была как минимум в десять раз ближе к Земле и на небе выглядела в десять раз крупнее. А примерно через 600 млн лет ее видимый размер на небе уменьшится настолько, что с Земли больше не будет видно полных солнечных затмений.

3 474,8 километров

А это средний диаметр Луны. С такими данными она занимает пятое место в списке крупнейших спутников Солнечной системы — больше нее лишь Ганимед, Титан, Каллисто и Ио (спутники Юпитера и Сатурна). Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли, а объем — меньше почти в 50 раз. Площадь поверхности Луны равна 58 миллионам квадратных километров, что больше площади Африки, но меньше площади Азии.

Но, как и любое тело во вселенной, Луна подвержена изменениям. Ученые выяснили, что за последние несколько миллионов лет ее площадь уменьшилась на 50 квадратных метров. Это произошло из-за медленного охлаждения внутренней части спутника.

Источник: NASA

59 процентов

Только 59% лунной поверхности можно увидеть с Земли, так как она вращается вокруг нашей планеты «лицевой стороной». Свыше 40% видимой поверхности Луны занимают моря — темные низменные участки, покрытые застывшими лавовыми отложениями. А вот обратная (темная) сторона Луны заметно отличается. В среднем она выше, на ней расположено большинство крупнейших лунных кратеров, и там находится лишь два моря.

13 процентов

Столько составляет отражательная способность (альбедо) поверхности Луны. Это почти втрое меньше альбедо Земли. Все потому, что у Луны нет атмосферы с облаками и воды, которые могли бы лучше отражать свет. Зачастую на совместных снимках Луны и Земли первую специально подсвечивают.

Источник: NASA

5 тысяч лет

Это примерный возраст самой древней карты Луны. Ее вырезали в камне древние жители Ирландии и схематично изобразили на ней лунные моря (темные пятна).
Кстати, Луна упоминается и в первой записанной песне. В 1860 году французский изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартенвиль создал десятисекундную запись французской фольклорной песни «В лунном свете» (Au Claire de la Lune).

108 миллионов лет

Ученые считают, что именно столько лет самому знаменитому лунному кратеру с лучевой системой Тихо. Согласно данным радиоизотопного анализа лунных образцов, этот кратер сформировался 108 миллионов лет назад, когда на Земле еще царили динозавры.

Источник: NASA

−173 градуса Цельсия

До такой отметки может опускаться температура на Луне в тени после захода солнца. А вот когда солнечный свет вновь попадает на поверхность спутника, то он может нагреваться до 127 градусов Цельсия. При этом температура пород, залегающих на глубине 1 метра, постоянна и равна −35 градусам Цельсия.

1959 год

Именно в этом году лунной поверхности достиг первый в мире космический аппарат —
советская станция «Луна-2». В том же году «Луна-3» прислала первые в истории снимки обратной стороны спутника.

15 сентября 1968 года советский космический корабль «Зонд-5» облетел Луну с первыми живыми существами: среднеазиатскими степными черепашками, мухами-дрозофилами, жуками, а также различными растениями, семенами и микроорганизмами. А уже через год, в 1966 году, произошла
первая мягкая посадка. Это была советская станция «Луна-9», которая передала на Землю первые в истории панорамы лунной поверхности, измерила интенсивность радиации и подтвердила метеорно-шлаковую теорию формирования лунного грунта.

Источник: NASA

12 человек

Такое количество людей за всю историю ступали на поверхность Луны. Все они американские астронавты, и ни один из них не спускался на спутник дважды. Первым ступившим на Луну человеком был Нил Армстронг в 1969 году, а последним стоявшим на Луне стал Юджин Сернан в 1972 году. Всего же в экспедициях к Луне участвовали 24 астронавта.

Одни похороны

На Луне похоронен единственный человек в истории — геолог, планетолог, основатель астрогеологии Юджин Шумейкер, который был одержим космосом, но из-за проблем со здоровьем так и не смог стать астронавтом. Мечта Шумейкера побывать в космосе была исполнена после его смерти. В 1998 году его прах отправили к Луне с миссией Lunar Prospector, которая искала водяной лед на полюсах.
Через год аппарат упал на поверхность спутника вместе с прахом, сделав ученого единственным человеком, фактически похороненным на Луне. Кстати, на спутнике также установлен и памятник умершим американским и советским космонавтам. Это десятисантиметровая алюминиевая фигурка человека и металлическая табличка, на которой написаны имена погибших исследователей космоса.

Источник: NASA

40 миллионов «луновладельцев»

Это примерное количество (по состоянию на 2020 год) людей, которые владеют участками на Луне. Из них около 20 тысяч — жители России. Минимальный размер покупки составляет около 40 соток. Такие лунные участки продаются на видимой стороне спутника, поскольку позволяют произвести «межевание» и собственник может увидеть границы своего участка и оценить его. Право собственности подтверждает сертификат. Однако никакой юридической силы такие покупки, конечно, не имеют и выступают лишь в качестве оригинального подарка.

Екатерина Гура

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь