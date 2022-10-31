11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: Сколько традиций Хэллоуина вы знаете?
31 октября празднуют Хэллоуин, а это значит, что пора надевать самый страшный костюм и пересматривать любимые хорроры.
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Кстати, а вы знали, что существуют особые правила «празднования»? Давайте проверим, насколько хорошо вы подготовились ко Дню всех святых.
Олеся Маевская
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