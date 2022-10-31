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11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: Сколько традиций Хэллоуина вы знаете?

31 октября празднуют Хэллоуин, а это значит, что пора надевать самый страшный костюм и пересматривать любимые хорроры.

Кстати, а вы знали, что существуют особые правила «празднования»? Давайте проверим, насколько хорошо вы подготовились ко Дню всех святых.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

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