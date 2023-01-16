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12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

13 любопытных фактов о группе The Beatles, которые вы могли не знать

Самое интересное о легендарной четверке из Ливерпуля.

16 января 1957 года в ливерпульском клубе The Cavern впервые выступили тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет в их коллективе появился и Ринго Старр.

С тех пор 16 января традиционно отмечается Всемирный день The Beatles (World Beatles Day). По случаю этого праздника мы собрали 13 необычных фактов о легендарной группе, которые, возможно, удивят даже фанатов.

Источник: AP 2022

Джон Леннон основал группу в 1957 году и изначально назвал ее Quarry Men. Позже названия менялись на Johnny and the Moondogs, Rainbows и British Everly Brothers.

Источник: AP 2022

Несмотря на то, что никто не может точно утверждать, откуда появилось итоговое название группы, большинство поклонников считают, что Джон Леннон предложил название в честь американской группы «Сверчки» (Crickets) Бадди Холли. Другие источники подчеркивают, что в названии преднамеренно объединили 2 слова — «жуки» (beetlles) и «ритм» (beat).

Источник: AP 2022

The Beatles были одними из первых музыкантов, снявших клип на свою композицию. Первое видео коллектива было снято на песню Help! («Помогите!»).

Источник: AP 2022

Также «битлы» стали первой группой, выступление которой в 1967 году впервые транслировалось во всех странах мира телеканалом BBC через спутниковую антенну.

Источник: AP 2022

В конце 1960-х Леннон получил письмо от ученика средней школы Quarry Bank, которую сам посещал. Автор упомянул, что учитель английского заставлял его класс анализировать стихи The Beatles. Леннона позабавило, что преподаватель уделял так много внимания пониманию лирики группы, и написал настолько запутывающий стих, насколько мог. Так появилась песня I Am the Walrus («Я — морж»).

Источник: AP 2022

Первый альбом коллектива, Please Please Me («Пожалуйста, порадуй меня»), был записан разом с первой попытки: материала за несколько лет гастролей и творческой деятельности накопилось достаточно, а для записи понадобилось всего 10 часов студийного времени.

Источник: AP 2022

За годы существования группой было выпущено 13 официальных альбомов.

В честь Джона Леннона получил свое название лунный кратер, а именами участников четверки названы астероиды с номерами 4147−4150.

Источник: NASA

В феврале 2008 года НАСА в честь своего юбилея и 50-летия группы провела трансляцию в космосе песни «битлов» Across the Universe («Через вселенную»).

Источник: AP 2022

В течение недели с 4 апреля 1964 года целых двенадцать песен The Beatles входило в топ-100 синглов Billboard Hot, в том числе композиции группы занимали пять первых строк. Этот рекорд не побит до сих пор.

Источник: AP 2022

The Beatles были настолько увлечены творчеством Толкина, что мечтали сняться в фильме «Властелин колец», где режиссером должен был стать Стэнли Кубрик. Но проект закрылся.

Источник: AP 2022

В 1967 году участники группы The Beatles решили купить свой собственный остров. Вскладчину купили частный остров в Греции, где хотели жить вместе, вдали от кричащих фанатов. К сожалению, когда группа распалась, остров был прода.

Источник: AP 2022

За все годы в составе группы побывало 10 участников, включая Джимми Никола, который был ударником на концертных выступлениях группы. Кроме легендарной ливерпульской четверки, в состав «битлов» входили бас-гитарист Чес Ньюби и Стюарт Сатклифф, ударники Пит Бест, Норман Чепмен и Томми Мур.

Олеся Маевская

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