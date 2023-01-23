С рыбьими головами и целыми яйцами: самые необычные пироги со всего мира

23 января отмечается Всемирный день пирога. Сегодня — идеальный день, чтобы побаловать себя какой-нибудь выпечкой или прочитать нашу статью о самых необычных пирогах со всего света.
Этот корнуэльский пирог, приготовленный из запеченных сардин и/или других видов рыбы, а также яиц и картофеля, покрытых корочкой из теста, имеет уникальный внешний вид. Из него буквально торчат рыбьи головы. Кажется, что рыбы смотрят в небо, и это неспроста: название stargazy pie буквально переводится как «смотрящий на звезды пирог», от star — «звезда», gaze — «любоваться, пристально смотреть».
Это традиционное блюдо андалусской и марокканской кухни имеет необычный сладко-соленый вкус. Традиционно пастилла готовилась из сквоба (мяса молодых голубей). Сейчас в Алжире главный ингредиент блюда — мясо голубя или цыпленка. Помимо этого в составе могут быть заварной крем из яиц и зелени, молотый миндаль и пряности. Сверху выпечку посыпают сахарной пудрой и корицей. Обычно пирог подают в начале трапезы в качестве закуски.
Название пирога происходит от слова «casa» — «сыр» в неаполитанском диалекте, что объясняется большим содержанием в пироге овечьего сыра. Эта итальянская пасхальная выпечка готовится из дрожжевого теста, с начинкой из сыра, бекона и колбасы. В этом пироге необычным элементом являются украшения, а именно — целые яйца в скорлупе.
Эта выпечка в основном распространена в Псковской и Тверской областях. Накрёпок представляет собой пирог с кашей (гречневой, овсяной или рисовой), поверху закрепленный тонкими ломтиками соленой красной рыбы и тестом. От названия данного пирога и произошло существительное «накрёпа», означающее — обжора, любитель вкусных пирогов.
Пирог-поплавок (pie floater) — необычное блюдо, состоящее из мясного пирога, который буквально «плавает» в густом гороховом супе. Этот пирог приобрел популярность как блюдо, продаваемое на улицах как фастфуд. В 2003 году пирог-поплавок был признан иконой наследия Южной Австралии.
Этот открытый пирог на основе дрожжевого теста часто сравнивают с пиццей, называя даже генуэзской пиццей. Название блюда происходит от слова «писсалат», означающего смесь измельченных соленых анчоусов или сардин с оливковым маслом. Традиционно пирог имеет квадратную или круглую форму, готовится из дрожжевого, иногда песочного теста с луком, маслинами, анчоусами и пряными травами — розмарином или тимьяном.
Макаронный пирог, запеканка из макарон или макаронник — блюдо на основе запеченных макаронных изделий. Типичный состав макаронного пирога включает в себя макароны, сыр, молоко, масло, муку, соль, перец и различные специи. Впервые блюдо появилось в Италии в эпоху Возрождения. Если говорить о регионах, то у каждого есть своя особенность: