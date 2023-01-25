Самые известные Татьяны в России

Праздник Татьянин день имеет религиозные корни и отсылает к имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской. По преданию, девушку казнили в 226 году 12 января по старому стилю или 25 января по новому. В России раннехристианская мученица Татиана (лат. Tatiana) считается покровительницей Московского государственного университета и студентов.
Кто не знает знаменитые строки детского стихотворения поэтессы Агнии Барто? С образом маленькой девочки, пожалуй, знаком каждый: и современные дети, и их бабушки с дедушками.
Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
— Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч.
«Итак, она звалась Татьяна»… Еще одна звезда русской литературы, а эта строчка из пушкинского романа «Евгений Онегин» знакома всем. Главная героиня этого произведения для многих поколений стала олицетворением женской чистоты и верности, а ее слава не меркнет уже почти 200 лет.
Татьяна Николаевна Романова
Великая княжна, вторая дочь императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, принявшая мученическую смерть и причисленная вместе со всей семьей к лику святых. Она была несколько похожа на Татьяну Ларину, в честь которой и получила свое нетрадиционное для Романовых имя. Великий князь Константин Константинович так объяснял этот выбор в своем дневнике: «Слышал от царя, что его дочери названы Ольгой и Татьяной, чтобы было, как у Пушкина в “Онегине”».
Советская и российская актриса Татьяна Самойлова стала лауреатом премии жюри XI Каннского фестиваля «Апельсиновое дерево» как «Самая скромная и очаровательная актриса» 1957 года за кинофильм «Летят журавли». Имя Татьяны Самойловой внесено в список лучших актрис XX века. Отпечаток ее ладони запечатлен на звездной набережной Круазет в Каннах, а в Париже ее именем названа аллея роз.
Российская актриса театра и кино, театральный режиссер, народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года. Именем Татьяны Дорониной был назван открытый в 1983 году астероид (19120) Doronina.
В 8-м классе она тайно от родителей поехала в Москву поступать в Школу-студию МХАТ. Ее уже собирались зачислить, но, выяснив реальный возраст, отправили доучиваться. Получив аттестат, упорная Доронина поступила во все театральные училища столицы, но выбрала все ту же Школу-студию МХАТ.
Советский и российский тренер по фигурному катанию родилась в феврале 1947 года в Москве в семье советского хоккейного тренера, заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова. Когда Татьяне было пять лет, отец научил ее кататься на коньках. Татьяна Тарасова — мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР.
К 2004 году ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных. В 2008 году введена в Зал славы мирового фигурного катания.
Героини, сыгранные Татьяной Васильевой, остры на язык и очень ироничны, а сама она не боится быть смешной и весьма гармонично чувствует себя в любой роли.
Народная артистка России Татьяна Васильева окончила школу-студию МХАТ. После выпуска играла в Московском академическом театре Сатиры, а с 1983 года — в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского. С начала 70-х снимается в кино. За долгие годы творческой деятельности актриса сыграла более девяноста ролей в фильмах и телесериалах. В 1996 году начала работать в театре «Школа современной пьесы».
Татьяна Ивановна Пельтцер родилась в 1904 году в Москве. Она стала сниматься в кино, когда ей было уже за сорок, а вот ее театральная карьера началась в девятилетнем возрасте. Себя она называла «счастливой старухой», ведь основу фильмографии составляют картины, где она мать, бабушка, няня. У нее не было актерского образования, но уникальный талант до сих пор вызывает восхищение.
Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года. В детстве посещала занятия по художественной гимнастике и музыкальную школу по классу фортепиано, позже поступила на вечернее отделение библиотечного факультета Ленинградского института культуры по специальности «библиотекарь-библиограф». С третьего курса института Буланова перевелась на вокальное отделение Ленинградского мюзик-холла.
Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая Татьяна Буланова запомнилась слушателям шлягером «Не плачь». Ее звезда взошла на пороге 90-х, при этом она до сих пор радует поклонников своим творчеством.