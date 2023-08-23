17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование доказало вред экранного времени для детей
При этом не важно, что смотрит ребенок — развлекательные ролики или обучающие видеоуроки.
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Согласно исследованию, опубликованному группой ученых из Японии в The Journal of the American Medical Association Pediatrics, у годовалых детей, проводящих перед экраном более четырех часов в день, наблюдаются задержки в развитии. В последствии это вызывает трудности в социализации и снижает умственную активность в возрасте от 2 и 4 лет.
Результаты также показали, что у годовалых детей, которые больше сверстников проводили времени перед экраном, в возрасте 2 лет наблюдалась задержка в развитии мелкой моторики, личных и социальных навыков. Однако к 4 годам способности детей улучшились.
Ученые отмечают, что проблемы вызывали не сами гаджеты, авторы лишь обнаружили связь между детьми, которые проводили больше времени перед экраном, и задержками в их развитии. По словам экспертов, эту закономерность вполне можно объяснить ценностью личного времени для маленьких детей.
Дэвид Дж. Левкович, специалист по психологии развития в Йельском центре изучения детей, сказал, что общение лицом к лицу между родителем и ребенком имеет решающее значение для предоставления младенцам богатого набора информации, в том числе о том, как выражение лица, слова, тон голоса и физическая обратная связь объединяются для передачи языка и смысла. «Этого не происходит, когда вы смотрите на экран», — добавил ученый.
Выводы, сделанные исследователями из Японии, были получены из анкет почти 8 тысяч детей о развитии и времени, проведенном за экраном. Согласно статистике, часто дети, проводившие большее количество экранного времени, были у первородящих матерей с низким доходом и уровнем образования в семье, а также у тех, кто страдал послеродовой депрессией.
Сообщается, что только 4% младенцев подвергались воздействию экранов в течение четырех или более часов в день, в то время как 18% проводили у экрана от двух до менее четырех часов в день, а большинство — менее двух часов.
Авторы работы добавили, что исследование не делало различий между временем у экрана, которое было предназначено для обучения, и временем у экрана, более ориентированным на развлечение. Будущие исследования должны изучить этот аспект.
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Олеся Маевская