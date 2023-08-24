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16:29 (мск), источник: ТАСС

ФПК представила макет нового вагона СВ на форуме «PRO//Движение. Экспо»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/ — В нем будут использовать современные износостойкие материалы.

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6
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Федеральная пассажирская компания (ФПК) показала макет нового дизайна вагона класса СВ в рамках Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 «PRO//Движение. Экспо» в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

В СВ будут использоваться современные износостойкие материалы. У вагона новая планировка интерьера с другой компоновкой мест — вертикальной, при которой полки располагаются друг над другом. Каждое место оборудовано специальным мультимедийным экраном.

Цветовая гамма вагона выполнена в светлых бежевых тонах.

Макет нового вагон СВ выполнен в концессии «смежного» купе. Это позволит обеспечить комфортное путешествие различным категориям пассажиров, например, семьям с детьми, людям, сопровождающим пожилых родственников. Индивидуальные путешественники смогут блокировать эту дверь со стороны своего купе, а также настраивать пространство под себя.

Также каждое купе оснащено увеличенными по ширине спальными полками, откидным сиденьем, индивидуальными сейфами, столиком со встроенной раковиной, лестницей на вторую полку с удлиненным поручнем, экранами мультимедийной системы с возможностью выбора транслируемого контента.

Ранее ФПК сообщала, что до конца года ожидает около 30 вагонов СВ с новым интерьером. Они будут включены в составы некоторых поездов на замену устаревшим вагонам.

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