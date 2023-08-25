15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Из-за таяния льда Антарктики пингвинам грозит исчезновение
Уже сейчас ученые отмечают негативные последствия климатических изменений.
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В колониях императорских пингвинов наблюдается беспрецедентный сбой в размножении в регионе Антарктиды, где в 2022 году произошла полная потеря морского льда. Это открытие подтверждает прогнозы ученых о том, что более 90% колоний этого вида практически вымрут к концу века, исходя из текущих данных о глобальном потеплении. В новом исследовании, опубликованном в журнале Communications Earth & Environment, сотрудники Британской антарктической службы поделились результатами наблюдений за птицами.
Выяснилось, что почти каждый четвертый птенец из пяти известных колоний императорских пингвинов в центральной и восточной частях моря Беллинсгаузена погибает. К этому выводу ученые пришли, проанализировав спутниковые снимки, которые показали исчезновение морского льда в местах размножения птиц задолго до оперения птенцов. Дело в том, что императорские пингвины зависят от морского льда, который прочно прикреплен к берегу («припайный» лед) большую часть года — с апреля по январь.
По прибытии на выбранное место размножения они откладывают яйца антарктической зимой с мая по июнь. Птенцы вылупляются через 65 дней, но оперяются только летом — с декабря по январь. В начале декабря 2022 года протяженность морского льда в Антарктике соответствовала предыдущему рекордно низкому уровню, зафиксированному в 2021 году: самая большая потеря (100% покрова) наблюдалась в центральной и восточной части моря Беллинсгаузена, к западу от Антарктического полуострова.
«Мы никогда не видели, чтобы императорские пингвины не размножались в таком масштабе за один сезон. Потеря морского льда в этом регионе во время антарктического лета усложнила процесс выращивания пингвинят, — отметил ведущий автор исследования, доктор Питер Фретвелл. — Мы знаем, что императорские пингвины очень уязвимы в условиях потепления климата, а текущие научные данные свидетельствуют о том, что подобные экстремальные явления исчезновения морского льда станут более частыми и широко распространенными».
С 2016 года в Антарктиде наблюдались четыре года с самой низкой площадью морского льда за 45 лет спутниковых записей, причем с наиболее низкой площадью оказались 2021—2022 и 2022−2023 годы. В период с 2018 по 2022 год 30% из 62 известных колоний императорских пингвинов в Антарктиде пострадали от частичной или полной потери морского льда. И хотя трудно сразу связать конкретные экстремальные сезоны с изменением климата, согласно последнему моделированию климатических моделей ожидается долгосрочное сокращение его площади.
Ранее императорские пингвины переселялись в новом сезоне в более стабильные места. Однако ученые говорят, что эта стратегия не сработает, если будет затронута среда обитания морского льда во всем регионе. В море Беллинсгаузена, где обитают колонии пингвинов, участвующих в этом исследовании, морской лед начал восстанавливаться только в конце апреля 2023 года.
Недавно ученые выснили, что потепление помогает окуням захватывать озера. Это указывает на то, что в будущем теплолюбивые рыбы, такие как окунь, могут вытеснить представителей более холодолюбивых лососевых видов.
Олеся Маевская