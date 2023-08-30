Как Владимир Ленин пережил сразу три выстрела в упор Вошедшее в историю покушение Фанни Каплан осталось в ней благодаря флеру загадок, несоответствий и противоречий.
Фоторепортажи
8Первое суперлуние 2023 года
16Жара в мире
Главное
Спецоперация на Украине
12:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

И снова в школу: девять главных атрибутов Дня знаний

День знаний — важный праздник не только для учеников, но и для их родителей, и для учителей. Кто-то ждет его с нетерпением, желая скорее сесть за парты, а кто-то боится ступать на порог школы, волнуясь перед началом нового учебного года. В честь этой знаменательной даты рассказываем про главные атрибуты, без которого не обходится ни одно 1 Сентября.

Источник: РИА "Новости"

Праздничная линейка

Впервые торжественную линейку провел Антон Семенович Макаренко — один из самых знаменитых педагогов современности. Каждый год новый учебный год начинается с построения школьников у здания образовательного учреждения или в актовом зале. Без этой традиции сложно представить День знаний. Именно это мероприятие помогает детям узнать друг друга, познакомиться с новыми учениками и учителями. Благодаря проводимым конкурсам, различным играм и викторинам формируется дружественная атмосфера как в классе, так и во всей школе.

Колокольчик

Первоклассница на плече у выпускника школы на каждой торжественной линейке обязательно звонит в колокольчик, украшенный пышным бантом. Считается, что этот символ нового учебного года ведет свое происхождение от колокола церковно-приходской школы: тогда именно он оповещал о начале занятий.

Подарки от выпускников первоклассникам

Эта традиция не очень распространена, но в некоторых школах принято преподносить новоиспеченным ученикам небольшие презенты. Чаще всего дарят канцелярские принадлежности. Выпускники как бы передают эстафету знаний малышам, обязательно желая успехов в учебе и говоря напутственные слова.

Цветы

Купленных или сорванные на дачном участке цветы — понятное каждому поздравление с Днем знаний. Утром 1 сентября улицы заполнены малышами и подростками, несущими пышные букеты, создающими незабываемую и приятную атмосферу праздника. Однако в последние годы цветы заменяют сладкими подарками или не дарят их и вовсе, предпочитая сэкономленные деньги передать на благотворительность.

Нарядная школьная форма

Выбор одежды для праздничной линейки — это всегда очень ответственное мероприятие, несмотря на то, что в остальные дни и первоклассники, и выпускники будут носить не такую нарядную форму. Девочки обычно наряжены в белоснежные рубашки и сарафаны (иногда с фартуками — форма советских времен), обязательно заплетают косички или делают хвостики, закрепляя пышными бантами. Мальчики надевают деловые костюмы. Ради такого дела приходится вставать пораньше, что не так уж и просто сделать после трех месяцев каникул.

Стихи первоклассников

Самым трогательным моментом школьной линейки для выпускников, родителей и учителей становятся стихи, которые рассказывают первоклассники. Детишки читают строки с выражением, волнуются и, бывает, забывают слова: в этом и есть составляющая первого выхода на школьную сцену.

Классный час

Обычно дети собираются в классе со своим учителем, чтобы обговорить важные моменты, познакомиться с новыми учениками и решить организационные моменты. Также принято делиться своими впечатлениями от каникул и рассказывать о проведенном лете.

Концерт ко Дню знаний

Это может быть как частью линейки, так и отдельным мероприятием. Как ученики и студенты, так и педагоги могут показать свои таланты и способности. Песни, стихи, юмористические сценки, танцевальные номера обычно требуют подготовки, но дети с удовольствием принимают участие, чтобы подарить праздник как себе, так и другим.

Поход в кафе, парк или развлекательный центр

Такое мероприятие может быть как инициативой всего класса, так и доброй семейной традицией, которая помогает сделать День знаний особенным праздником. В неформальной обстановке дети отправляются в кино, парк, едут на экскурсию или в кафе, чтобы сделать 1 сентября более запоминающимся.

Анна Морозова

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
праздникипамятные датыХорошие новости