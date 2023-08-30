18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети появились новые снимки Олимпа на Марсе
Они показывают, насколько огромен самый большой вулкан Солнечной системы.
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Когда-то Марс переживал колоссальную вулканическую активность, а сами вулканы до сих пор остаются настоящими гигантами. Среди них выделяется Олимп, высота которого составляет 21 километр, а это почти в 2,5 раза выше горы Эверест (если измерять от уровня моря). Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новые фотографии, сделанные орбитальным аппаратом Mars Express. На них запечатлен крупнейший в Солнечной системе кратер, находящийся на Красной планете.
Ранее, в 2003 году, спутник Mars Express уже фотографировал Олимп, однако новое изображение предоставляет нам намного больше информации об истинных масштабах. Его склоны распростерлись на огромной территории, площадь которой превышает весь Гавайский вулканический архипелаг, а диаметр составляет 8 километров.
Также на некоторых опубликованных фотографиях заметен кратер Елва (Yelwa), который расположен на расстоянии более тысячи километров от вершины Олимпа. Это свидетельствует о большем расстоянии, на которое растекалась извергающаяся из вулкана лава. На снимках замечена и более крупная структура, которая получила название Lycus Sulci.
Новые фотографии дают ученым представления об истории Олимпа. Согласно данным ESA, большое количество лавы когда-то стекало со склонов вулкана, провоцируя оползни. Они со временем удалялись от вулкана, сжимались и растягивались, создавая характерные пейзажи, которые можно наблюдать на полученных снимках.
Помимо крупнейшего вулкана на дне древнего озера на Марсе обнаружили следы органики.
Анна Морозова