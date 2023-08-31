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19:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

На дороге в Онтарио из грузовика выпали пять миллионов пчел

Местные жители вынуждены опасаться насекомых еще несколько дней.

Источник: без источника

UPI передает, что полиция Онтарио (Канада) была вынуждена вызвать на проезжую часть нескольких пчеловодов для оказания помощи. Ящики с ульями, в которых находилось около пяти миллионов пчел, упали с кузова грузовика.

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Автомобиль попал в аварию на линии Гуэлф в Берлингтоне. Что именно произошло, до сих пор неизвестно. Пчеловод Люк Петерс сказал, что ему и его коллегам-пчеловодам приходилось быть особенно осторожными во время работы, потому что насекомые были возбуждены.

«Важно понимать, что медоносные пчелы довольно нежны и на самом деле не беспокоят людей. Это редкая ситуация, когда от них нужно держаться на расстоянии», — сказал специалист. Петерс также отметил, что еще несколько дней местные жители могут быть в опасности из-за дезориентированных насекомых.

«Мы собираемся оставить пару ящиков. Надеемся, что сбежавшие пчелы естественным образом вернутся в них», — сказал пчеловод. Полиция сообщила, что водитель грузовика был привлечен к ответственности за вождение с небезопасным грузом.

Олеся Маевская

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