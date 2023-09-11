12:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Граненый стакан и «рыбки»: вещи, которые были у каждого в СССР
Эти предметы точно вспомнят многие люди советского времени.
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Праздник с забавным названием «День граненого стакана» отмечают в честь дня его рождения. Несмотря на то, что эта посуда существует уже давно, праздником принято считать 11 сентября, так как именно в эту дату 1943 года в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский граненый стакан.
Его дизайн советского образца — с гладким ободком в верхней части — придумала Вера Мухина, автор монумента «Рабочий и колхозница». По некоторым сведениям, Вера Игнатова разработала такой стиль посуды для заведений общепита.
Граненый стакан был в каждом доме жителей СССР, но на этом обязательные предметы квартир советского времени не заканчиваются. Вспоминаем, еще семь предметов, которыми обладали люди в ту эпоху.
Это неотъемлемая часть каждого советского дома. У ковра на стене было две функции. Он играл эстетическую роль, украшая квартиру. Также у него было и практическое значение — он мог скрыть пожелтевшие обои и послужить дополнительной звукоизоляцией, которая была необходима в условиях тонких стен хрущевок.
У каждой уважающей себя семьи была красивая коробка, в которой хранились ложки и вилки из медно-никелевого сплава с незначительными примесями. Когда приходили в гости, эти столовые приборы доставали и чистили, поскольку они окислялись и чернели. На краях ручек обычно гравировали причудливые узоры, из-за этого они выглядели празднично.
Также часто его называли «бабочкой». Советские граждане жили в маленьких квартирах, однако это не мешало традиции отмечать праздники с семьей и друзьями. Проблема размещения всех гостей решалась благодаря столу, который при необходимости можно было удлинить в два раза.
Такой складной вид посуды вмещал в себя 175 миллилитров. Стакан представлял собой несколько колец разных диаметров, которые после раскладывания имели форму конуса и были герметичными. Для изготовления чаще всего использовали пластмассу, и после использования их убирали в коробочку из такого же материала.
Даже если в квартирах отключали электричество, продолжать делать ремонт не было проблемой. Конечно, ручной дрелью было пользоваться не очень удобно, однако за неимением лучшего и в отсутствии возможности включить шуруповерт, она пользовалась большой популярностью. Многим детям нравилось крутить металлическую ручку, а некоторые приспосабливали инструмент для игр.
В центре стояло самое крупное изделие для горячительного напитка, а по краям рюмки в виде маленьких рыбок. Чаще всего они просто стояли на полках за стеклянными дверцами шкафа. По назначению использовались очень редко, обычно там хранили мелкие вещицы, например, пуговицы, мелочь и ключи.
Этот предмет мебели с тремя зеркальными створками и тумбой хотели приобрести все женщины и девушки советского времени, чтобы расставлять там косметику, духи, разные флакончики и баночки. Главное достоинство этого шкафчика — в нем можно было увидеть себя со спины благодаря боковым отражающим поверхностям, повернутым под определенным углом. Многие пользуются трельяжами до сих пор.
Анна Морозова