18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Португальцы показали, как их улицы превратились в винные реки
Это случилось из-за аварии на заводе.
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Сотни литров вина попали на городские улицы после прорыва двух резервуаров на винном заводе Destilaria Levira в Анадии. Об этом пишет издание JN.
На видео очевидцев можно наблюдать, как поток красного вина течет по одной из улиц. Причина аварии пока не установлена. По подсчетам, вылилось 2,2 миллиона литров алкоголя. Сейчас его уже удалось собрать и отправить на станцию очистки сточных вод. Рабочие завода очищают пострадавшие городские объекты.
Вице-президент городского совета Анадии Хорхе Сампайо сказал, что главным опасением было попадание вина в реку Сертима, что могло вызвать экологическую катастрофу. В городе проводится мониторинг ситуации, однако проблем с природой удается избежать. Владеющая резервуарами компания Destilaria Levira взяла на себя ответственность за причиненный материальный ущерб. Во время инцидента никто не пострадал.
Похожий инцидент произошел в 2020 году в Испании. Из лопнувшего резервуара вытекло 50 тысяч литров красного вина.
Анна Морозова