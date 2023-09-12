16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании ученые создали «беспохмельный» алкоголь
Создатели надеются, что продукт поступит в продажу к 2026 году.
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В одной из лабораторий Лондона разработан синтетический алкоголь под названием Alcarelle. Несколько его капель достаточно для легкого опьянения. Но самое главное, что новое вещество не вызывает похмелье и другие побочные эффекты. Об этом сообщает Inside Hook.
Автором разработки является Дэвид Натт, бывший советник правительства Великобритании по наркотикам. По его словам, изобретенное средство воздействует только на те рецепторы, высвобождающие дофамин и серотонин, которые вызывают приятные ощущения. Все побочные эффекты алкоголя, включая бессвязную речь и раскоординацию движений, при этом не возникают. Также не повреждаются печень, мозг, кровеносные сосуды и сердце. «Мы знаем, где в мозге алкоголь оказывает свои хорошие и плохие эффекты, и какие именно рецепторы в этом участвуют. И мы можем воздействовать только на те части мозга, на которые хотим воздействовать», — говорит процессор.
Состав чудо-средства пока что не раскрывается. Дэвид Натт планирует наладить производство нового вещества в виде добавок к другим напиткам. Он также уверен, что благодаря разработке в течение одного поколения в западных странах исчезнет алкоголь. Употреблять что-либо на основе этанола будут лишь в редких случаях. «Это вполне может изменить культуру. Есть люди, которые хотят опьянеть, чтобы подраться или просто отрешиться, но большинство людей пьет алкоголь ради наслаждения и приятного времяпрепровождения, хотя он неизбежно им вредит», — рассуждает ученый.
Alcarelle будет ориентирован на молодежь 18−25 лет, которые заботятся о своем здоровье. Дэвид Натт также отметил, что новое вещество не предназначено для людей с алкогольной зависимостью, которые ищут способы избавиться от пагубной привычки.
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Анна Морозова