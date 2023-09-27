13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Туристам в помощь: что нельзя делать в разных странах
Не кормите голубей и не спускайте воду в туалете после 22:00.
Всемирный день туризма — праздник, который 27 сентября могут отметить не только люди, работающие в этой сфере, но и любители путешествовать по разным местам, городам и странам.
Каждый, кто считает себя путешественником, волен сам выбирать, как отпраздновать этот день. Кто-то старается встретить День туризма в другой стране, а кто-то отправляется в новое для него место. Так или иначе, важно знать не только традиции мест, куда вы отправляетесь.
Рассказываем о восьми странных законах, которые необходимо соблюдать туристам.
В Сингапуре в ресторанах быстрого питания и на фуд-кортах столики резервируются непривычным для жителей России способом. Чтобы показать, что место занято, на поверхность мебели кладут стопку салфеток.
Туристы, которые о таком не слышали, занимают зарезервированные места и получают недоброжелательные взгляды и комментарии от посетителей, которые таким способом заняли стол.
В Швейцарии пить воду перед сном нежелательно, особенно если вы ложитесь позже 22:00. Дело в том, что после наступления этого времени в многоквартирных домах нельзя смывать воду в унитазе и пользоваться душем. Такой закон был введен чиновниками, чтобы бороться с повышенной шумностью в ночное время.
Если соседи услышат шум воды из определенной квартиры, то постояльцы будут вынуждены заплатить штраф размером в одну тысячу евро. Такие жалобы могут привести даже к досрочному выселению постояльцев из съемных апартаментов.
В Италии городские муниципалитеты каждый год тратят огромные суммы на очистку от голубиного помета памятников, домов и улиц. Поэтому если вы решите покормить птиц крошками сендвича, то будьте готовы заплатить штраф размером 50−60 евро. В некоторых случаях из-за такого правонарушения можно остаться без 600 евро в кармане.
Так что лучше выбросить недоеденный бутерброд в мусорное ведро, тем самым сохранив деньги.
В последнее время в моду вошли вещи камуфляжного цвета. У многих людей в гардеробе встречаются такие шорты, футболки или штаны. Однако их точно не стоит брать в путешествие на Барбадос.
Камуфляж на острове носят только сотрудники по борьбе с наркотиками и военные. Если вас заметят в таком наряде, то могут подумать, что вы выдаете себя за полицейского. В таком случае придется заплатить штраф. Причем запрет касается как взрослых, так и детей, а также сумок и рюкзаков.
В Германии существует закон, согласно которому категорически запрещено выключать мотор или прогуливаться пешком по автотрассе. Причем не важна причина остановки — в любом случае придется оплатить штраф. Также важно помнить, что если у вас закончился бензин и вы решили прогуляться до ближайшей заправки с канистрой — это тоже наказуемо.
Известно, что Франция является одним из символов любви и романтики. Однако в этой стране запрещено целоваться на вокзалах.
Закон о запрете поцелуев был введен в 1910 году, чтобы избежать задержек поездов. Штрафов за такое правонарушение не существует, поэтому влюбленным может грозить только просьба перейти с перрона на автостоянку.
Если вы планируете посетить здание Парламента в Лондоне, но чувствуете себя неважно, стоит отложить экскурсию и выздороветь. Если что-то вдруг пойдет не так, вы можете попасть в ряды преступников.
Дело в том, что умирать в здании британского Парламента незаконно, так как в таком случае тот, кто скончался там, имеет право на государственные похороны. Это обходится стране очень дорого.
Однако за все время известны только четыре смерти в стенах Парламента, и похорон за счет государства удалось избежать.
В Сингапуре импорт и продажа жевательной резинки является незаконной. Туристам разрешается ввозить в страну всего две упаковки любимого продукта, однако, если он закончится, будет сложно достать еще.
Соответствующий закон был принят властями с целью поддержать высокие стандарты чистоты в стране. И он, кстати, хорошо сработал. На улицах Сингапура вы никогда не найдете жвачки. Также это повод перестать волноваться о прилипшей к одежде или обуви субстанции.
Анна Морозова