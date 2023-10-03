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13:13 (мск), источник: Российская газета

Нобелевская премия по физике в 2023 году присуждена за изучение электронов природы и света

Нобелевский комитет 3 октября присудил премию по физике ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л'Улье за создание методов изучения динамики электронов в веществе.

Премия в области физики за всю историю присуждалась 116 раз, ее получили 222 человека. Имена лауреатов держатся в строжайшем секрете до момента оглашения. В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физике стали Ален Аспе из Франции, Джон Клаузер из США и их коллега из Австрии Антон Цайлингер «за эксперименты с запутанными фотонами, доказательство нарушений неравенств Белла и передовые исследования в области квантовой информационной теории».

Накануне стали известны имена лауреатов премии по медицине. Каталин Карико и Дрю Вайсман получили «Нобеля» за исследования по разработке мРНК-вакцин против COVID-19.

В ближайшие дни также станут известны лауреаты в других областях: 4 октября — по химии, 5 октября — по литературе, а 6 октября в Осло назовут обладателя премии мира. Лауреат по экономике определится 9 октября.

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