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«Россия – страна возможностей»: как это работает

На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который прошел в Сочи в конце октября, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко представил платформу «Россия — страна возможностей», создание которой было санкционировано лично президентом Путиным. Подробно рассказываем о входящих в нее проектах.

Фото© AP 2018
1.Что это за проект?2.Что в итоге получают участники?3.Как это работает?4.Какие еще есть направления, кроме бизнеса?5.Представлены ли как-то проекты, связанные с благотворительностью и волонтерством?6.Как принять участие в заинтересовавшем меня проекте?
1
Что это за проект?

«Россия — страна возможностей» — это не проект, а целая платформа. На данный момент она включает 12 самостоятельных проектов, имеющих разную направленность, но объединенных одной целью — вырастить перспективных управленцев и предпринимателей, профессионалов в своих областях. Для этого организаторы привлекают волонтеров, школьников, студентов и бизнесменов, которые имеют собственные идеи и хотят воплотить их в жизнь.

Организаторами проектов выступили крупнейшие государственные образовательные и независимые общественные структуры при поддержке Администрации президента России.

2
Что в итоге получают участники?

Это реальная возможность получить грант на реализацию своего проекта, поступить в желаемый вуз, попасть на перспективную стажировку или найти работу мечты, открыть и развить свой бизнес, а также получить опыт и знания от профессионалов в интересуемой области.

3
Как это работает?

У каждого проекта своя специфика, но самый масштабный из них — «Лидеры России». В нем могут участвовать управленцы из любых сфер, нужно лишь быть моложе 50 лет и иметь хотя бы пятилетний опыт руководства (для тех, кто младше 35, достаточно двух лет на руководящей должности). 300 финалистов конкурса получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, а победителей ждут консультации с ведущими российскими бизнес- и госуправленцами, среди которых Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Константин Эрнст, Эльвира Набиуллина и многие другие.

А для тех, у кого еще нет опыта, есть «Мой первый бизнес-проект» — это Всероссийский конкурс молодых предпринимателей, рассчитанный на подростков до 18 лет. Каждый его участник выбирает одно или несколько направлений бизнеса, проходит образовательную программу, а затем выполняет теоретические и практические задания. Их оценит экспертное жюри, и 2000 лучших участников будут приглашены в региональные образовательные бизнес-лагеря. А те, кто лучше всех проявит себя в самом лагере, получат гранты на обучение в РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Ещё один проект в сфере бизнеса — кубок «Управляй!». Это всероссийское соревнование среди студентов старших курсов, позволяющее проверить свои навыки и знания в формате бизнес-игры. Участникам нужно сформировать свою команду, вместе разработать цели, задачи и стратегию компании, после чего продемонстрировать свои результаты экспертам. Победители получат гранты на обучение в магистратуре, возможность пройти стажировки и получить работу в крупнейших компаниях, а также принять участие в финале Global Management Challenge — крупнейшем в мире первенстве по стратегическому менеджменту.

Тем, кто хочет открыть или расширить свой бизнес поможет бесплатный ресурс «Бизнес-навигатор МСП». С его помощью можно найти подходящее тебе дело, подобрать для него помещение в аренду, составить примерный бизнес-план, узнать, где взять кредит или оформить гарантию, и всегда быть в курсе планов крупнейших заказчиков. Портал создан Корпорацией МСП, которая и занимается поддержкой малого и среднего бизнеса в нашей стране.

4
Какие еще есть направления, кроме бизнеса?

Ещё есть проект «Я — профессионал». Это олимпиада для студентов разных специальностей — гуманитарных, естественнонаучных и технических. Всего направлений 27 — от дизайна до нефтегазового дела. Участникам нужно будет решить кейсы, составленные экспертами из крупных компаний и вузов. Призы будут зависеть от результатов: это может быть денежная премия, высший балл при поступлении в магистратуру или аспирантуру, стажировка в крупной компании или попадание в базу молодых профессионалов, по которой работодатели ищут сотрудников. Задания рассчитаны на студентов старших курсов и магистрантов, но испытать себя может любой желающий.

На «Всероссийском конкурсе молодежных проектов» отбирают лучшие работы в сфере политики, экономики, науки и инноваций, гражданских инициатив, искусства и творчества. У конкурса есть два независимых этапа. Первый — для участников всероссийских и окружных молодежных форумов, а второй — для физических лиц от 14 до 30 лет и для детских и молодёжных общественных объединений. Размер гранта для победителей — до 300 тысяч рублей для физических лиц до 2 миллионов для некоммерческих организаций.

Выпускникам инженерно-технических вузов, которые хотят пройти стажировку или практику по своей специальности, проект «Профстажировки.рф» помогает подобрать для этого подходящее предприятие в любом регионе России. На сайте можно найти предложения по стажировке с учетом отрасли, города, законченного учебного заведения и желаемой зарплаты (есть варианты с окладами до 100 тысяч рублей). Также сайт дает предприятиям возможность размещать объявления о стажировках с указанием условий и навыков, требуемых от кандидатов.

5
Представлены ли как-то проекты, связанные с благотворительностью и волонтерством?

Этому посвящен проект «Хочу делать добро». Это всероссийский конкурс, призванный развивать волонтерское движение в нашей стране. Участники проекта (возраст от 9 до 30 лет) должны выбрать наиболее близкое им направление («Забота и внимание», «Культура и искусство», «Просвещение», «Город», «Новые медиа» или «Гражданское участие») и предложить идею. Экспертное жюри, опираясь на свое мнение и учитывая результаты «народного голосования», выберет самые актуальные и необычные проекты, чьи авторы получат гранты на реализацию своих идей.

6
Как принять участие в заинтересовавшем меня проекте?

На сайте «Россия — страна возможностей» размещены ссылки на все эти проекты, а также представлена подробная информация о сроках, форме подачи заявок, правилах участия и наградах для победителей.

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