«Россия – страна возможностей»: как это работает

У каждого проекта своя специфика, но самый масштабный из них — «Лидеры России». В нем могут участвовать управленцы из любых сфер, нужно лишь быть моложе 50 лет и иметь хотя бы пятилетний опыт руководства (для тех, кто младше 35, достаточно двух лет на руководящей должности). 300 финалистов конкурса получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, а победителей ждут консультации с ведущими российскими бизнес- и госуправленцами, среди которых Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Константин Эрнст, Эльвира Набиуллина и многие другие.

А для тех, у кого еще нет опыта, есть «Мой первый бизнес-проект» — это Всероссийский конкурс молодых предпринимателей, рассчитанный на подростков до 18 лет. Каждый его участник выбирает одно или несколько направлений бизнеса, проходит образовательную программу, а затем выполняет теоретические и практические задания. Их оценит экспертное жюри, и 2000 лучших участников будут приглашены в региональные образовательные бизнес-лагеря. А те, кто лучше всех проявит себя в самом лагере, получат гранты на обучение в РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Ещё один проект в сфере бизнеса — кубок «Управляй!». Это всероссийское соревнование среди студентов старших курсов, позволяющее проверить свои навыки и знания в формате бизнес-игры. Участникам нужно сформировать свою команду, вместе разработать цели, задачи и стратегию компании, после чего продемонстрировать свои результаты экспертам. Победители получат гранты на обучение в магистратуре, возможность пройти стажировки и получить работу в крупнейших компаниях, а также принять участие в финале Global Management Challenge — крупнейшем в мире первенстве по стратегическому менеджменту.