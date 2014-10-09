Что такое ключевая ставка и как она влияет на курс рубля

Ключевая ставка — это годовой процент, под который ЦБ дает коммерческим банкам займы и принимает на депозит вклады на одну неделю.
10 ноября 2014 года Центробанк сменил приоритеты: главным ориентиром
Ключевая ставка — это годовой процент, под который ЦБ дает коммерческим банкам займы и принимает на депозит вклады на одну неделю.
Низкая ключевая ставка делает кредиты доступными для населения и бизнеса. Коммерческие банки занимают у ЦБ и активно кредитуют население и бизнес. Но при быстром ослаблении рубля банки могут спекулировать на курсах валют: брать деньги у ЦБ, переводить их в валюту и за счет обесценивания рубля получать доход, который покрывает взятый у ЦБ заем.
Высокая ключевая ставка делает валютные спекуляции рискованнее. При повышении ключевой ставки снижается спрос на кредиты ЦБ. Банки меньше берут кредиты под высокий процент и меньше кредитуют население и бизнес. Это влияет на экономическую активность в стране: люди потребляют меньше товаров и меньше вкладывают в бизнес.
Повышение ключевой ставки призвано сдержать инфляцию. Высокая ключевая ставка увеличивает годовые ставки по кредитам бизнесу. Падает спрос на кредиты, уменьшается количество денег в экономике страны. Это приводит к удорожанию оставшихся денег — то есть за те же деньги можно приобрести большее количество товаров. Это правило действует только в том случае, если инфляция растет только
15 декабря, в разгар валютной паники — когда курс рубля падал рекордными с 2008 года темпами, ЦБ внезапно повысил ключевую ставку с 10,5 до 17%. Это было сделано для того, чтобы банки перестали брать дешевые рублевые кредиты у ЦБ на покупку иностранной валюты: банки зарабатывали, а скорость падения рубля увеличивалась.
ЦБ всегда отмечал, что повышение ключевой ставки — это экстренная временная мера. После стабилизации цен на нефть курс рубля перестал стремительно падать, рынок постепенно успокоился, и ЦБ приступил к постепенному снижению ключевой ставки.
30 января ключевая ставка была снижена до 15%, 13 марта — до 14%, 30 апреля — до 12,5%, 15 июня — 11,5%, и уже 31 июля — 11%.
Главным ориентиром для ЦБ считается уровень инфляции. Если цены растут медленнее — то есть темпы инфляции падают, то ЦБ снижает ставку — негативные последствия от высокой ключевой ставки и дорогих кредитов в этом случае опасней роста цен. Если темпы инфляции ускоряются — на фоне повышения тарифов, например, — то ключевую ставку не будут изменять, или снизят незначительно.
Цена нефти. От нее зависят курсы валют всех
К примеру, цена растет на новостях о военном вмешательстве или нестабильности в нефтедобывающих странах. И падает на позитивных отчетах об увеличении добычи, открытии новых месторождений и технологий (сланцевая нефть) и, конечно, при снижении темпов роста главных
Приток инвестиций и отток капитала в валюте. Иностранные инвестиции, во многом
Действия Центробанка. В период стабильности рублевого курса регулятор пополняет валютные резервы. К примеру, с 14 мая по 28 июля он почти ежедневно покупал по 200 млн долларов.