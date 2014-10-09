Что такое ключевая ставка и как она влияет на курс рубля

Повышение ключевой ставки призвано сдержать инфляцию. Высокая ключевая ставка увеличивает годовые ставки по кредитам бизнесу. Падает спрос на кредиты, уменьшается количество денег в экономике страны. Это приводит к удорожанию оставшихся денег — то есть за те же деньги можно приобрести большее количество товаров. Это правило действует только в том случае, если инфляция растет только из-за количества денег в экономике страны. Если же инфляция вызвана иными причинами (например, санкции, продовольственное эмбарго), то правило не работает.