Зачем нужно агентство по делам национальностей

Коренные малочисленные народы — народы, проживающие на территории своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни. Они занимаются охотой и животноводством, художественными промыслами жизни. В России их насчитывается менее 50 тысяч человек: 40 народов в 28 регионах.

Определения «национального меньшинства» в российском законодательстве нет, хотя само понятие встречается в региональных законах и постановлениях, и даже Конституции. В международном праве определения также нет, поскольку считается, что это вопрос факта, а не правовой науки (к примеру, слово жизнь, или свобода в документах тоже никак не определяются). К нацменьшинствам относятся те граждане, которые не имеют своего территориального образования на территории страны и не являются коренным населением данного государства.