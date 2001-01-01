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Зачем нужно агентство по делам национальностей

13 марта президент России Владимир Путин поручил правительству создать Федеральное агентство по делам национальностей.

Фото© РИА "Новости"
1.Что такое национальная политика2.Кто занимается национальной политикой в России3.Чем агентство отличается от министерства4.Как укрепляют единство российской нации5.Чем отличается «национальное меньшинство» от «коренного малочисленного народа»6.Зачем нужно заниматься межнациональными отношениями
1
Что такое национальная политика

Национальная политика включает ряд политических и организационных мер в отношении разных народов, проживающих в стране. Сюда входит нормативно-правовое регулирование, то есть разработка законов и защита прав нацменьшинств, взаимодействие с национально-культурными автономиями, предупреждение попыток разжигания национальной розни и этнокультурное развитие страны.

2
Кто занимается национальной политикой в России

В России уже существовало агентство по делам национальностей, но в 2001 году его заменило Министерство регионального развития, которое упразднили в сентябре 2014 года. После этого нацполитика перешла в ведение министерства культуры. Межнациональными отношениями в России также занимаются два территориальных министерства: по делам Северного Кавказа и по развитию Дальнего Востока.

3
Чем агентство отличается от министерства

Как правило, агентства входят в структуру профильных министерств, но некоторые, как Федеральное космическое агентство, Росграница или Управление делами президента подчиняются напрямую либо правительству, либо президенту. Согласно положению об агентстве, оно подчиняется правительству.

4
Как укрепляют единство российской нации

По данным переписи населения 2010 года, в России 193 народа, 277 языков и диалектов. В школах можно учить только 89 из них, а 30 языков могут быть языками обучения.

В России действует Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 — 2020 годы)». В рамках этой программы во всех регионах страны проводятся разные мероприятия: форумы, массовые акции и фестивали. Например, Всероссийский патриотический межнациональный форум молодежи «Патриот», проект «Наша общая Победа», фестиваль «Цыгане под небом России», политологический форум «Российский Кавказ», конкурс «СМИротворец» для журналистов, пишущих о жизни, культуре и традициях разных народов.

5
Чем отличается «национальное меньшинство» от «коренного малочисленного народа»

Коренные малочисленные народы — народы, проживающие на территории своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни. Они занимаются охотой и животноводством, художественными промыслами жизни. В России их насчитывается менее 50 тысяч человек: 40 народов в 28 регионах.

Преимущество такого статуса — льготы, субсидии (например, на поддержку оленеводства) и квоты на пользование биоресурсами, поэтому за получение этого статуса борются различные этнические группы — например, поморы в Архангельской области.

Определения «национального меньшинства» в российском законодательстве нет, хотя само понятие встречается в региональных законах и постановлениях, и даже Конституции. В международном праве определения также нет, поскольку считается, что это вопрос факта, а не правовой науки (к примеру, слово жизнь, или свобода в документах тоже никак не определяются). К нацменьшинствам относятся те граждане, которые не имеют своего территориального образования на территории страны и не являются коренным населением данного государства.

6
Зачем нужно заниматься межнациональными отношениями

Авторы программы «Укрепление единства российской нации» считают, что после распада Советского Союза страна столкнулась с кризисом гражданской идентичности, межэтнической нетерпимостью, сепаратизмом и терроризмом.

В рамках программы планируют увеличить долю граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений и повысить уровень толерантного отношения.

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