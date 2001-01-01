Зачем нужно агентство по делам национальностей

Национальная политика включает ряд политических и организационных мер в отношении разных народов, проживающих в стране. Сюда входит
13 марта президент России Владимир Путин поручил правительству создать Федеральное агентство по делам национальностей.
Национальная политика включает ряд политических и организационных мер в отношении разных народов, проживающих в стране. Сюда входит
В России уже существовало агентство по делам национальностей, но в 2001 году его заменило Министерство регионального развития, которое упразднили в сентябре 2014 года. После этого нацполитика перешла в ведение министерства культуры. Межнациональными отношениями в России также занимаются два территориальных министерства: по делам Северного Кавказа и по развитию Дальнего Востока.
Как правило, агентства входят в структуру профильных министерств, но некоторые, как Федеральное космическое агентство, Росграница или Управление делами президента подчиняются напрямую либо правительству, либо президенту. Согласно положению об агентстве, оно подчиняется правительству.
По данным переписи населения 2010 года, в России 193 народа, 277 языков и диалектов. В школах можно учить только 89 из них, а 30 языков могут быть языками обучения.
В России действует Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 — 2020 годы)». В рамках этой программы во всех регионах страны проводятся разные мероприятия: форумы, массовые акции и фестивали. Например, Всероссийский патриотический межнациональный форум молодежи «Патриот», проект «Наша общая Победа», фестиваль «Цыгане под небом России», политологический форум «Российский Кавказ», конкурс «СМИротворец» для журналистов, пишущих о жизни, культуре и традициях разных народов.
Коренные малочисленные народы — народы, проживающие на территории своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни. Они занимаются охотой и животноводством, художественными промыслами жизни. В России их насчитывается менее 50 тысяч человек: 40 народов в 28 регионах.
Преимущество такого статуса — льготы, субсидии (например, на поддержку оленеводства) и квоты на пользование биоресурсами, поэтому за получение этого статуса борются различные этнические группы — например, поморы в Архангельской области.
Определения «национального меньшинства» в российском законодательстве нет, хотя само понятие встречается в региональных законах и постановлениях, и даже Конституции. В международном праве определения также нет, поскольку считается, что это вопрос факта, а не правовой науки (к примеру, слово жизнь, или свобода в документах тоже никак не определяются). К нацменьшинствам относятся те граждане, которые не имеют своего территориального образования на территории страны и не являются коренным населением данного государства.
Авторы программы «Укрепление единства российской нации» считают, что после распада Советского Союза страна столкнулась с кризисом гражданской идентичности, межэтнической нетерпимостью, сепаратизмом и терроризмом.
В рамках программы планируют увеличить долю граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений и повысить уровень толерантного отношения.