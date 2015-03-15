Как исчезают самолеты

31 июля 1944 года Антуан де Сент-Экзюпери отправился в разведывательный полет с аэродрома на острове Корсика на истребителе Lockheed P38 Lightning. На базу самолет не вернулся, писатель исчез. Предполагали, что писатель мог дезертировать, попасть в аварию или покончить жизнь самоубийством (он страдал депрессией). В 1998 году корсиканский рыбак выловил серебряный браслет с гравировкой: имя писателя и его жены, адрес издателя «Маленького принца». В 2003 году после подводной экспедиции в районе острова нашлись обломки самолета. Останков писателя (морская вода быстро растворяет кости) не обнаружили. В 2008 году вышла книга «Сент-Экзюпери: Последняя тайна» французского журналиста Жака Праделя. В книге 88-летний немецкий журналист, а в годы Второй мировой войны летчик-истребитель, Хорст Рипперт признался, что он сбил тот самый самолет. В одном из интервью Рипперт также сказал, что был поклонником Экзюпери, и если бы знал, что он за штурвалом, то никогда бы не стал стрелять. Обломки самолета Экзюпери сейчас находятся в Музее авиации и космонавтики в Ле-Бурже.