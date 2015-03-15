Как исчезают самолеты

31 июля 1944 года Антуан де
31 июля 1944 года Антуан де
Эта история о том, как Бермудский треугольник приобрел свою печальную славу. 5 декабря 1945 года в районе Бермудского треугольника пропали пять торпедоносцев-бомбардировщиков, а вместе с ними 14 членов экипажа. На поиски отправился спасательный гидросамолет, который тоже пропал. На борту было 13 человек. Ни обломков, ни тел экипажа так и не было обнаружено. Причина пропажи неизвестна: предположительно опытные военные летчики, неоднократно летавшие в этом районе, потеряли ориентацию в пространстве и потерпели крушение, когда кончилось топливо. Что касается гидросамолета — он, скорее всего, взорвался
После этого случая в Бермудском треугольнике с 1948 по 1965 год пропали еще четыре самолета и 92 человека. Больше авиакатастроф в этом районе не было.
3 апреля 1961 года в Андах исчез самолет авиакомпании Lan Chile. На борту которого было 24 человека, в том числе 8 футболистов и два тренера чилийского футбольного клуба «Грин Кросс». Хвост самолета и часть останков людей обнаружили спустя неделю. Авиакатастрофа стала большим потрясением для Чили и для фанатов профессионального футбола. Таинственного в истории ничего бы и не было, если бы этот самолет еще раз не нашли почти полвека спустя. В феврале 2015 года чилийские альпинисты обнаружили фюзеляж самолета недалеко от столицы страны Сантьяго. Помимо обломков на месте крушения найдены останки погибших.
13 октября 1972 года в Андах потерпел крушение самолет, на борту которого летела команда уругвайских регбистов и их родственники. 12 человек погибли при столкновении с землей, часть пассажиров умерла от тяжелых ранений. На десятый день после аварии в живых осталось 28 человек. Фюзеляж находился на высоте 3600 метров, запасов еды и воды почти не было, как и медикаментов. Выжившие услышали по радио, что поиски пропавшего рейса прекратились. Отчаявшиеся люди приняли решение есть тела своих погибших товарищей. Воду добывали из снега, который топили на металлических обломках, выставленных на солнце. К концу октября погибли еще восемь человек
Двое выживших решили отправиться за помощью. После двенадцати дней пути они встретили пастуха в горах, который и сообщил о потерпевших аварию. 16 чудом уцелевших пассажиров нашли спустя 72 дня после авиакатастрофы.
8 марта 2014 года в небе над
29 июля на одном из пляжей острова Реюньон к востоку был обнаружен обломок крыла самолета. Фрагмент был покрыт морскими раковинами, что свидетельствовало о его длительном нахождении в воде. Обломок отправили на экспертизу. Предположения подтвердились.