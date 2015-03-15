Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Как исчезают самолеты

Фото© РИА "Новости"
1.Исчезновение Антуана де Сент-Экзюпери2.10 пропавших самолетов Бермудского треугольника3.Самолет, который нашли полвека спустя4.Чудо в Андах5.Малазийский «Боинг»
1
Исчезновение Антуана де Сент-Экзюпери

31 июля 1944 года Антуан де Сент-Экзюпери отправился в разведывательный полет с аэродрома на острове Корсика на истребителе Lockheed P38 Lightning. На базу самолет не вернулся, писатель исчез. Предполагали, что писатель мог дезертировать, попасть в аварию или покончить жизнь самоубийством (он страдал депрессией). В 1998 году корсиканский рыбак выловил серебряный браслет с гравировкой: имя писателя и его жены, адрес издателя «Маленького принца». В 2003 году после подводной экспедиции в районе острова нашлись обломки самолета. Останков писателя (морская вода быстро растворяет кости) не обнаружили. В 2008 году вышла книга «Сент-Экзюпери: Последняя тайна» французского журналиста Жака Праделя. В книге 88-летний немецкий журналист, а в годы Второй мировой войны летчик-истребитель, Хорст Рипперт признался, что он сбил тот самый самолет. В одном из интервью Рипперт также сказал, что был поклонником Экзюпери, и если бы знал, что он за штурвалом, то никогда бы не стал стрелять. Обломки самолета Экзюпери сейчас находятся в Музее авиации и космонавтики в Ле-Бурже.

2
10 пропавших самолетов Бермудского треугольника

Эта история о том, как Бермудский треугольник приобрел свою печальную славу. 5 декабря 1945 года в районе Бермудского треугольника пропали пять торпедоносцев-бомбардировщиков, а вместе с ними 14 членов экипажа. На поиски отправился спасательный гидросамолет, который тоже пропал. На борту было 13 человек. Ни обломков, ни тел экипажа так и не было обнаружено. Причина пропажи неизвестна: предположительно опытные военные летчики, неоднократно летавшие в этом районе, потеряли ориентацию в пространстве и потерпели крушение, когда кончилось топливо. Что касается гидросамолета — он, скорее всего, взорвался из-за утечки топлива (технический недостаток этой модели). Следы авиапроисшествия скрыл ураган — район считается метеорологически сложным.

После этого случая в Бермудском треугольнике с 1948 по 1965 год пропали еще четыре самолета и 92 человека. Больше авиакатастроф в этом районе не было.

3
Самолет, который нашли полвека спустя

3 апреля 1961 года в Андах исчез самолет авиакомпании Lan Chile. На борту которого было 24 человека, в том числе 8 футболистов и два тренера чилийского футбольного клуба «Грин Кросс». Хвост самолета и часть останков людей обнаружили спустя неделю. Авиакатастрофа стала большим потрясением для Чили и для фанатов профессионального футбола. Таинственного в истории ничего бы и не было, если бы этот самолет еще раз не нашли почти полвека спустя. В феврале 2015 года чилийские альпинисты обнаружили фюзеляж самолета недалеко от столицы страны Сантьяго. Помимо обломков на месте крушения найдены останки погибших.

4
Чудо в Андах

13 октября 1972 года в Андах потерпел крушение самолет, на борту которого летела команда уругвайских регбистов и их родственники. 12 человек погибли при столкновении с землей, часть пассажиров умерла от тяжелых ранений. На десятый день после аварии в живых осталось 28 человек. Фюзеляж находился на высоте 3600 метров, запасов еды и воды почти не было, как и медикаментов. Выжившие услышали по радио, что поиски пропавшего рейса прекратились. Отчаявшиеся люди приняли решение есть тела своих погибших товарищей. Воду добывали из снега, который топили на металлических обломках, выставленных на солнце. К концу октября погибли еще восемь человек из-за схода лавины. Раненые и слабые люди продолжали умирать.

Двое выживших решили отправиться за помощью. После двенадцати дней пути они встретили пастуха в горах, который и сообщил о потерпевших аварию. 16 чудом уцелевших пассажиров нашли спустя 72 дня после авиакатастрофы.

5
Малазийский «Боинг»

8 марта 2014 года в небе над Южно-Китайским морем пропал «Боинг» 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Самолет летел из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находились 239 человек. В ходе расследования выяснили, что кто-то отключил системы связи, затем самолет изменил курс и еще около 7 часов кружил в небе. В январе 2015 года рейс официально признали пропавшим, а пассажиров и членов экипажа погибшими — для того, чтобы начать выплату компенсаций родственникам. 8 марта 2015 года, в годовщину трагедии, был опубликован доклад о ходе расследования — ничего нового в нем не было.

29 июля на одном из пляжей острова Реюньон к востоку был обнаружен обломок крыла самолета. Фрагмент был покрыт морскими раковинами, что свидетельствовало о его длительном нахождении в воде. Обломок отправили на экспертизу. Предположения подтвердились.

Речь Путина о новом российском оружии разочаровала Пентагон
Армянский священник раскрыл тайну Благодатного огня
В Великобритании начались аресты недвижимости олигархов
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
Мисс Шанель Советского Союза. Куда пропала Ирина Понаровская?
Автомат Федорова. Как русский оружейник опередил время
Победитель «Лидеров России» принят в администрацию президента
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь