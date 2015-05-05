Чем знаменит бизнесмен Сергей Полонский

Самый известный проект основателя одной из крупнейших в 2000-х годах
Кроме этого, Полонский построил жилые комплексы «Корона», «Золотые ключи — II» и другие.
Самый известный проект основателя одной из крупнейших в 2000-х годах
Кроме этого, Полонский построил жилые комплексы «Корона», «Золотые ключи — II» и другие.
В 2013 году Сергея Полонского заочно обвинили в мошенничестве и хищении денег дольщиков. Поскольку Полонский в это время был в Камбодже Россия арестовала его заочно, а затем потребовала экстрадиции олигарха. В Камбодже Полонского по запросу России поместили в тюрьму в ноябре 2013 года. Уже в январе 2014 года Полонский вышел на свободу, а вопрос об экстрадиции завис до мая 2015 года. Полонского обвинили в нарушении миграционного законодательства и под этим предлогом выслали в Россию. Полонский говорит, что денег у дольщиков не крал, отказывается от сделки со следствием, которая, по словам адвокатов, могла избавить предпринимателя от тюрьмы.
В 2008 году Полонский публично пообещал съесть галстук, если цены на недвижимость не вырастут за полтора года на четверть. Прогноз не сбылся.
В 2004 году Сергей Полонский хотел отправиться в космос как турист. После восьми месяцев подготовки его не взяли в экипаж, так как он не смог бы влезть в скафандр.
У меня не поместились ноги на 2 см. Я восемь месяцев тренировался в НАСА.... Если будет возможность, то полечу в космос однозначно.
В 2011 году во время обсуждения мирового финансового кризиса на съемках телепрограммы на НТВ банкир Александр Лебедев ударил Сергея Полонского. За это в 2013 году Лебедев получил 150 часов обязательных работ. Банкир обустраивал детскую площадку в Тульской области.
В отличие от случая с Лебедевым перепалка была заочной — в форме видеообращений, без юридических последствий.
Вот Сергей Полонский. Я помню, мальчиком бегал по Петербургу три года назад. И остался хорошим мальчиком. Теперь он на своей вечеринке заявляет, что если ты не миллиардер, то пошел в ****. Пошел он сам в ****, потому что человек, который стал миллиардером за два года, он так же за два года и банкротом станет.
Он хороший парень, талантливый. Его заносит иногда, но в общем и целом надо отдать ему должное. Яма в центре Москвы была годами и там были такие монстры, как Абрамович, Керимов, Лужков, но никто же не смог построить, а приехал паренек из Петербурга, пускай наглый, пускай эпатажный, пускай немножко не такой, как все, неправильный, но он взял и сделал.
У Сергея Полонского есть сертификат монтека Чиа — мастер цигуна и создателя «Системы целительного ДАО». Он также выкладывал видеоуроки китайской духовной практики.
В главном злодее молодежного фильма «Неуловимые» — наглом и циничном олигархе Сергее Полянском — Сергей Полонский узнал себя.
В марте 2015 года Полонский заявил, что готовит иск о защите чести и достоинства к кинокомпании на сумму 1 млрд долларов. Судьба иска не известна.
В конце 2012 года
В 2013 году Полонский купил восемь островов в Камбодже. В сиамском заливе предриниматель ловил рыбу, катался на серфинге. Кроме этого, он вел тренинги по предпринимательству.