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Чем знаменит бизнесмен Сергей Полонский

1. «Башня Федерация»2.Уголовное дело в России3. Поедание галстука4.Космический полет5.Драка с Лебедевым6.Полемика с основателем «Тинькофф. Кредитные системы» Олегом Тиньковым7.Мастер китайской гимнастики8.Иск к киностудии «Двадцатый век Фокс»9.Моряки и тюремное заключение10.Бизнес-тренинги в Камбодже
1
«Башня Федерация»

Самый известный проект основателя одной из крупнейших в 2000-х годах инвестиционно-девелоперской компании «Миракс групп» — «Башня Федерация». Самый высокий в Европе небоскреб — это две башни в 62 и 95 этажей, построенных на одном стилобате.

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Кроме этого, Полонский построил жилые комплексы «Корона», «Золотые ключи — II» и другие.

2
Уголовное дело в России

В 2013 году Сергея Полонского заочно обвинили в мошенничестве и хищении денег дольщиков. Поскольку Полонский в это время был в Камбодже Россия арестовала его заочно, а затем потребовала экстрадиции олигарха. В Камбодже Полонского по запросу России поместили в тюрьму в ноябре 2013 года. Уже в январе 2014 года Полонский вышел на свободу, а вопрос об экстрадиции завис до мая 2015 года. Полонского обвинили в нарушении миграционного законодательства и под этим предлогом выслали в Россию. Полонский говорит, что денег у дольщиков не крал, отказывается от сделки со следствием, которая, по словам адвокатов, могла избавить предпринимателя от тюрьмы.

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3
Поедание галстука

В 2008 году Полонский публично пообещал съесть галстук, если цены на недвижимость не вырастут за полтора года на четверть. Прогноз не сбылся.

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4
Космический полет

В 2004 году Сергей Полонский хотел отправиться в космос как турист. После восьми месяцев подготовки его не взяли в экипаж, так как он не смог бы влезть в скафандр.

У меня не поместились ноги на 2 см. Я восемь месяцев тренировался в НАСА.... Если будет возможность, то полечу в космос однозначно.
Сергей Полонский
5
Драка с Лебедевым

В 2011 году во время обсуждения мирового финансового кризиса на съемках телепрограммы на НТВ банкир Александр Лебедев ударил Сергея Полонского. За это в 2013 году Лебедев получил 150 часов обязательных работ. Банкир обустраивал детскую площадку в Тульской области.

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6
Полемика с основателем «Тинькофф. Кредитные системы» Олегом Тиньковым

В отличие от случая с Лебедевым перепалка была заочной — в форме видеообращений, без юридических последствий.

Вот Сергей Полонский. Я помню, мальчиком бегал по Петербургу три года назад. И остался хорошим мальчиком. Теперь он на своей вечеринке заявляет, что если ты не миллиардер, то пошел в ****. Пошел он сам в ****, потому что человек, который стал миллиардером за два года, он так же за два года и банкротом станет.
Олег Тиньков в 2008 году
Основатель банка «Тинькофф. Кредитные системы», 2008
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Он хороший парень, талантливый. Его заносит иногда, но в общем и целом надо отдать ему должное. Яма в центре Москвы была годами и там были такие монстры, как Абрамович, Керимов, Лужков, но никто же не смог построить, а приехал паренек из Петербурга, пускай наглый, пускай эпатажный, пускай немножко не такой, как все, неправильный, но он взял и сделал.
Олег Тиньков в 2011 году
7
Мастер китайской гимнастики

У Сергея Полонского есть сертификат монтека Чиа — мастер цигуна и создателя «Системы целительного ДАО». Он также выкладывал видеоуроки китайской духовной практики.

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8
Иск к киностудии «Двадцатый век Фокс»

В главном злодее молодежного фильма «Неуловимые» — наглом и циничном олигархе Сергее Полянском — Сергей Полонский узнал себя.

В марте 2015 года Полонский заявил, что готовит иск о защите чести и достоинства к кинокомпании на сумму 1 млрд долларов. Судьба иска не известна.

9
Моряки и тюремное заключение

В конце 2012 года военно-морской патруль задержал Полонского и его друзей. Их обвинили в том, что они, напившись, угрожали ножами экипажу и заставляли их прыгать за борт и вплавь добираться к берегу. После трех месяцев тюрьмы предпринимателя выпустили под подписку о невыезде. Судебное преследование прекращено в 2014 году. Вердикт публично не оглашался.

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10
Бизнес-тренинги в Камбодже

В 2013 году Полонский купил восемь островов в Камбодже. В сиамском заливе предриниматель ловил рыбу, катался на серфинге. Кроме этого, он вел тренинги по предпринимательству.

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