Чем знаменит бизнесмен Сергей Полонский

В 2013 году Сергея Полонского заочно обвинили в мошенничестве и хищении денег дольщиков. Поскольку Полонский в это время был в Камбодже Россия арестовала его заочно, а затем потребовала экстрадиции олигарха. В Камбодже Полонского по запросу России поместили в тюрьму в ноябре 2013 года. Уже в январе 2014 года Полонский вышел на свободу, а вопрос об экстрадиции завис до мая 2015 года. Полонского обвинили в нарушении миграционного законодательства и под этим предлогом выслали в Россию. Полонский говорит, что денег у дольщиков не крал, отказывается от сделки со следствием, которая, по словам адвокатов, могла избавить предпринимателя от тюрьмы.