Сколько Россия зарабатывает, имеет резервов и будет ли дефолт

Доходы федерального бюджета традиционно делятся на две большие статьи: нефтегазовые и ненефтегазовые. Первые — это налог на добычу ископаемых и экспортные пошлины. Другими словами, напрямую государство газ и нефть не продает, ею торгуют компании, которые и платят налоги в зависимости от количества добытых ресурсов, а также пошлины за вывоз углеводородов в зависимости от объемов экспорта.
Вторая статья — это всевозможные налоги (НДС и прибыль организаций — самые значимые), сборы, акцизы и пошлины. Кроме этого, у государства есть неналоговые доходы — от распоряжения государственным имуществом, предоставления информации (выписки из всевозможных реестров и статистическая информация).
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В целом Россия находится в первой двадцатке по доходам федерального бюджета — между Австралией и Нидерландами, с доходами в два раза меньше, чем у Бразилии и в 7 раз меньше, чем у США.