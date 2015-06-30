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Сколько Россия зарабатывает, имеет резервов и будет ли дефолт

Фото© РИА "Новости"
1.Сколько Россия зарабатывает и на чем2.Сколько у России резервов3.Каков должен быть размер резервов, чтобы быть уверенным, что экономика не рухнет4.Может ли случиться дефолт
1
Сколько Россия зарабатывает и на чем

Доходы федерального бюджета традиционно делятся на две большие статьи: нефтегазовые и ненефтегазовые. Первые — это налог на добычу ископаемых и экспортные пошлины. Другими словами, напрямую государство газ и нефть не продает, ею торгуют компании, которые и платят налоги в зависимости от количества добытых ресурсов, а также пошлины за вывоз углеводородов в зависимости от объемов экспорта.

Вторая статья — это всевозможные налоги (НДС и прибыль организаций — самые значимые), сборы, акцизы и пошлины. Кроме этого, у государства есть неналоговые доходы — от распоряжения государственным имуществом, предоставления информации (выписки из всевозможных реестров и статистическая информация).
За январь-июль 2015 года Россия получила около 7,8 трлн рублей дохода, из них нефтегазовые доходы — 3,5 трлн рублей. Потратила же на 1,12 трлн рублей больше — дефицит покрыли из резервов.

В целом Россия находится в первой двадцатке по доходам федерального бюджета — между Австралией и Нидерландами, с доходами в два раза меньше, чем у Бразилии и в 7 раз меньше, чем у США.

2
Сколько у России резервов

Международных резервов, то есть валюты, золота, специальных прав заимствования (средства расчета МВФ), у России, по состоянию на август 2015 года, накоплено 362,9 млрд долларов. Это на 100 млрд долларов меньше, чем год назад.

Большая часть этих резервов находится в распоряжении Центробанка. Около пятой части всех международных резервов России — средства Фонда национального благосостояния. Последний формируется из излишков от нефтегазовых доходов и может тратиться на инфраструктурные проекты и покрытие дефицита Пенсионного фонда. В Фонде национального благосостояния, по состоянию на 1 августа, было чуть больше 4 трлн рублей (менее 75 млрд долларов).

Кроме этого, у России есть еще Резервный фонд — этими средствами может напрямую распоряжаться Министерство финансов для покрытия дефицита бюджета. Он формируется также с нефтегазовых доходов. По состоянию на 1 августа, в нем было менее 73 млрд долларов.

3
Каков должен быть размер резервов, чтобы быть уверенным, что экономика не рухнет

Можно было бы сказать: чем больше, тем лучше, но это не совсем так. Хранение резервов стоит дорого, кроме того, всегда стоит выбор — использовать средства для развития экономики или отложить на «черный день». Чаще всего для оценки достаточности резервов используется совокупность нескольких критериев (МВФ, pdf):

— резерв должен быть не меньше доходов страны от экспорта за два-три месяца.

— покрывать размер годовых выплат по краткосрочному внешнему долгу

— 20% от денежной массы в стране (на случай, если во время кризиса случится массовый отток капитала).

МВФ отмечает, что большинство стран склонны к тому, чтобы иметь резервы значительно превышающие все три показателя. Россия из их числа.

По мнению экспертов, России как сырьевой экономике с более сложным механизмом адаптации, резервов нужно значительно больше, чем рекомендует МВФ.

К примеру, во время кризиса 2008−2009 годов у России были две основные проблемы: бегство капитала и низкие цены на нефть (сокращение экспорта в денежном выражении). С этими же проблемами Россия сталкивается и сейчас.

4
Может ли случиться дефолт
Справка
Чем грозит России снижение кредитного рейтингаВ широком смысле слова кредитный рейтинг — это оценка способности человека, компании или государства расплачиваться по долгам и возвращать взятые кредиты.

Точно ответить на этот вопрос трудно. Вероятность того, что государство откажется возвращать долги, оценивают рейтинговые агентства. Последний раз три ведущих агентства S&P, Moody’s и Fitch понижали российский рейтинг еще зимой 2015 года — до уровня ниже инвестиционного или мусорного. Впрочем, даже до преддефолтного состояния России еще далеко, так что в 2015 году он маловероятен.

Всего же, по состоянию на апрель 2015 года, Россия должна около 556 млрд долларов (частный и государственный долг вместе).
При этом сам госдолг чуть больше 50 млрд долларов или 3% от ВВП. Для сравнения в 1998 году внешний долг России превышал ВВП почти в 1,5 раза. А долги Греции, спасенной от дефолта, сейчас и вовсе примерно 175% ВВП. Статистику по внешнему долгу других европейских стран можно посмотреть тут.

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