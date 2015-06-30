Сколько Россия зарабатывает, имеет резервов и будет ли дефолт

Можно было бы сказать: чем больше, тем лучше, но это не совсем так. Хранение резервов стоит дорого, кроме того, всегда стоит выбор — использовать средства для развития экономики или отложить на «черный день». Чаще всего для оценки достаточности резервов используется совокупность нескольких критериев (МВФ, pdf):

— резерв должен быть не меньше доходов страны от экспорта за два-три месяца.

— покрывать размер годовых выплат по краткосрочному внешнему долгу

— 20% от денежной массы в стране (на случай, если во время кризиса случится массовый отток капитала).

МВФ отмечает, что большинство стран склонны к тому, чтобы иметь резервы значительно превышающие все три показателя. Россия из их числа.

По мнению экспертов, России как сырьевой экономике с более сложным механизмом адаптации, резервов нужно значительно больше, чем рекомендует МВФ.