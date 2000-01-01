Путеводитель по президентским выборам в США

Предварительные выборы проводятся в каждом штате, начиная с февраля. Чаще всего по вторникам и субботам. Они бывают двух видов: праймериз (в узком смысле слова) и кокусы. Кокусы и праймериз отличаются друг от друга прежде всего процедурой.
Кокусы организуются партиями самостоятельно и представляют собой собрание членов партии, которое сперва обсуждает кандидатов, а потом голосует за них поднятием рук. Эту процедуру используют 10 штатов, например Айова, Аляска, Колорадо.
Праймериз проводят избирательные комиссии штатов, голосование на них тайное, по бюллетеням. Такие праймериз бывают закрытыми, когда голосуют только зарегистрированные члены партии, полузакрытыми, когда голосовать могут еще и простые избиратели, но только за кандидатов одной из партий, и открытыми, когда в праймериз каждой партии могут участвовать все желающие.
С процедурой голосования штаты определяются самостоятельно.