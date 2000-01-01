Путеводитель по президентским выборам в США

Да, федерального закона или положения Конституции, обязывающих выборщика голосовать так, как проголосовали избиратели, нет. Но, учитывая то, что избиратели фактически голосуют не за кандидата в президенты, а за список выборщиков кандидата, такие случаи происходят крайне редко. За последние 100 лет — всего 17 раз. Последний — в 2004 году, когда выборщик от Миннесоты во время голосования по кандидатуре президента случайно положил бюллетень с кандидатурой вице-президента. Никаких последствий ни для голосования, ни для выборщиков у этих ошибок не было.