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Путеводитель по президентским выборам в США

1.Что делать, если вы решили стать президентом США2.Объявите о намерении бороться за президентское кресло3.Победите на праймериз 4.Как проходят праймериз5.Что такое супервторник6.Победите на выборах7.Кто выбирает президента8.Как стать избирателем9.Сколько выборщиков представляет каждый штат10.Могут ли выборщики голосовать как им захочется11.Могут ли результаты голосования выборщиков противоречить народному голосованию12.Если все так сложно, почему выборщиков не отменят13.И, наконец, причем тут ослы и слоны
1
Что делать, если вы решили стать президентом США

Прежде чем зарегистрироваться кандидатом, нужно узнать, соответствуете ли вы главным критериям:

  • Вы — урожденный гражданин США. То есть либо родились на американской территории, либо ваши родители были гражданами США
  • Вы старше 35 лет
  • Последние 14 лет вы проживаете в США
2
Объявите о намерении бороться за президентское кресло

И начните сбор средств на предвыборную кампанию. Когда на вашем счету наберется 5 тысяч долларов, вам придется подать заявление о регистрации кандидатом в Федеральную избирательную комиссию. На это у вас будет 15 дней. После этого вам останется подать заявления в избирательные комиссии штатов для участия в предварительных выборах. После регистрации раз в три месяца вы должны предоставлять отчет о том, сколько собрали и как потратили средства на кампанию, а также отчитываться о личных доходах.

3
Победите на праймериз

Если вы участвуете в выборах от демократической или республиканской партии, вам надо стать единственным кандидатом. А это значит, победить на предварительных выборах и добиться того, чтобы партия на своем национальном конвенте решила поддержать вашу кандидатуру на пост президента. Проигравшие предварительные выборы все еще могут участвовать в основных выборах, но только как независимые кандидаты.

Повысить популярность и узнаваемость вам помогут дебаты. К ним вас допустят, если по результатам трех общенациональных социологических опросов ваш рейтинг выше 1%. Дебаты — это изнурительный марафон. С августа 2015 по март 2016 года республиканцы будут спорить друг с другом 12 раз, демократы, от которых баллотируются всего три кандидата — 6 раз.

4
Как проходят праймериз

Предварительные выборы проводятся в каждом штате, начиная с февраля. Чаще всего по вторникам и субботам. Они бывают двух видов: праймериз (в узком смысле слова) и кокусы. Кокусы и праймериз отличаются друг от друга прежде всего процедурой.

Кокусы организуются партиями самостоятельно и представляют собой собрание членов партии, которое сперва обсуждает кандидатов, а потом голосует за них поднятием рук. Эту процедуру используют 10 штатов, например Айова, Аляска, Колорадо.

Праймериз проводят избирательные комиссии штатов, голосование на них тайное, по бюллетеням. Такие праймериз бывают закрытыми, когда голосуют только зарегистрированные члены партии, полузакрытыми, когда голосовать могут еще и простые избиратели, но только за кандидатов одной из партий, и открытыми, когда в праймериз каждой партии могут участвовать все желающие.

С процедурой голосования штаты определяются самостоятельно.

5
Что такое супервторник

День, в который проводятся больше всего предварительных выборов. В этом году — 1 марта. С кандидатурами от республиканцев и демократов определятся 14 штатов и американское Самоа.

6
Победите на выборах

Когда партии определятся со своими выдвиженцами, начнется основное соревнование между кандидатами — агитационная кампания и четыре серии публичных дебатов. Закончится кампания днем голосования 8 ноября. Если вы все сделаете правильно, в полдень 20 января следующего года после выборов пройдет ваша инаугурация.

7
Кто выбирает президента

Коллегия выборщиков. Она состоит из 538 человек. Для того, чтобы стать президентом кандидату нужно заручиться поддержкой 270 из них.

То, как проголосуют выборщики, зависит от мнения избирателя. В день всенародного голосования, избиратели отдают голос за кандидата в бюллетене, хотя фактически выбирают список выборщиков, поданный представителями каждого кандидата. Список, набравший больше всего голосов избирателей, представляет штат в коллегии.

8
Как стать избирателем

Чтобы голосовать на выборах, нужно зарегистрироваться избирателем. Для этого нужно либо прийти в территориальную избирательную комиссию, либо отправить специальную форму письмом по почте. В 23 штатах зарегистрироваться можно онлайн, подтвердив личность через MyDMV (американский аналог Госуслуг). В зависимости от штата зарегистрироваться нужно до определенного срока, к примеру, в Миссури избирательная комиссия должна получить заявление по почте до «5 часов вечера четвертой среды, предшествующей выборам», а в Алабаме форму можно отправить за 11 дней до голосования.

9
Сколько выборщиков представляет каждый штат

Это зависит от количества избирательных округов в штате и численности населения.

Малонаселенные штаты — Аляска, Вайоминг, Вермонт, Монтана и другие — представлены тремя выборщиками, густонаселенная Калифорния — 55, Техас — 38, Нью-Йорк — 29.

Число выборщиков от штата = число избирательных округов (депутатов от штата в Конгрессе) + 2 (по числу сенаторов штата)

В большинстве штатов действует правило «winner-takes-all» («победитель получает все»). То есть кандидат, победивший в большинстве округов штата, получает все голоса выборщиков этого штата. Исключение — штаты Небраска и Мэн, где голоса делятся пропорционально между кандидатами.

10
Могут ли выборщики голосовать как им захочется

Да, федерального закона или положения Конституции, обязывающих выборщика голосовать так, как проголосовали избиратели, нет. Но, учитывая то, что избиратели фактически голосуют не за кандидата в президенты, а за список выборщиков кандидата, такие случаи происходят крайне редко. За последние 100 лет — всего 17 раз. Последний — в 2004 году, когда выборщик от Миннесоты во время голосования по кандидатуре президента случайно положил бюллетень с кандидатурой вице-президента. Никаких последствий ни для голосования, ни для выборщиков у этих ошибок не было.

В некоторых штатах выборщики публично обещают проголосовать так, как нужно партии кандидата, которая их предлагает. В некоторых штатах за нарушение обещания предусмотрен штраф, но санкции никогда не применялись. Потери в случае ошибочного голосования, как правило, репутационные.

11
Могут ли результаты голосования выборщиков противоречить народному голосованию

Да, такое было четыре раза в истории США. Три раза в XIX веке, а еще в 2000 году, когда кандидатами были Джордж Буш младший и Альберт Гор. Тогда за Гора проголосовало большинство избирателей страны, но результат выборов определил пересчет голосов во Флориде — за Буша в этом штате проголосовало на 537 человек больше, чем за Гора — и ему отошли все 29 голосов выборщиков штата.

12
Если все так сложно, почему выборщиков не отменят

Этот вопрос обсуждается во время каждой президентской кампании. Коллегию выборщиков считают пережитком прошлого. Тем не менее, порядок избрания президента практически не менялся с 1784 года. Во-первых, потому что для отмены коллегии выборщиков нужно изменить Конституцию, а это сложная процедура (за более, чем 200 лет ее правили 27 раз), во-вторых, потому что такая процедура позволяет небольшим, но колеблющимся (где нет явного преимущества той или иной партии) штатам привлекать к себе внимание политиков, а также потому что различные меньшинства получают возможность повлиять на результат выборов и привлечь внимание политиков к своим проблемам.

13
И, наконец, причем тут ослы и слоны

Это символы партий. Осел обозначает демократов, а слон — республиканцев. Впервые эти образы появились в карикатурах художника Томаса Нэста в 1870-х годах. Мем прижился, став историей. Также двум основным партиям соответствуют цвета: голубой — демократы, красный — республиканцы.

Кроме демократов и республиканцев в выборах президента участвуют и другие партии, но они с 1912 года ни разу не имели реальных шансов на Белый дом.

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