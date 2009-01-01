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5 вариантов разрешения спора о валютной ипотеке

От 20 до 30 тысяч семей в России все еще имеют ипотечный кредит в иностранной валюте. Большинство из них брали кредит на покупку единственного жилья до 2009 года (курс тогда был менее 25 рублей за доллар) и уже погасили значительную часть заема. Многие из них больше не могут платить по кредиту из-за резко выросшего курса доллара.

Фото© РИА "Новости"
1.Вариант 1: судиться2.Вариант 2: продавать квартиру3.Вариант 3: брать новый кредит4.Вариант 4: переводить ипотеку в рубли5.Вариант 5: ждать помощи государства
1
Вариант 1: судиться

В судах чаще выигрывают банки, но бывают исключения. Так, Пушкинский суд Московской области в мае 2015 года обязал банк пересчитать кредит по курсу 24 рубля за доллар. Суд сослался на статью 451 ГК РФ, согласно которой существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения. Как отмечается в решении суда, если бы банк и заемщик могли это предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен. Также судья посчитала, что банк нарушил требования законодательства, не указав при выдаче валютного кредита сумму долга в рублях.

2
Вариант 2: продавать квартиру

Продажа квартиры или возврат ее банку — самый невыгодный вариант для заемщика. Он остается без жилья, с долгами и без перспективы купить себе квартиру.

Мнение эксперта
Продажа квартиры для возврата долга банку — выход не для всех заемщиков. Цены на недвижимость не растут и расти в ближайшее время не будут. С ростом курса валюты долги у многих увеличились настолько, что сумма, полученная от продажи, ситуацию не спасет. Допустим, люди несколько лет назад взяли кредит на 100 тысяч долларов, чтобы купить квартиру, которая продавалась за 3,5 миллиона рублей (когда доллар стоил 35 рублей). К сегодняшнему дню они уже выплатили банку больше половины этой суммы только в виде процентов. Оставшийся долг за-за роста курса валюты удвоился, а квартира до сих пор стоит приблизительно столько же. Продав ее, заемщики лишатся жилья и останутся должны довольно много денег банку. Кроме того, квартиру еще нужно попробовать продать. Рынок завален предложениями, и квартиры болтаются в базах объявлений месяцами. Неизвестно, что за это время произойдет с курсом доллара.
Мария Мягкова
главный редактор проекта Недвижимость Mail.Ru
3
Вариант 3: брать новый кредит

Банки предлагают клиентам рефинансировать кредит. Суть в том, что заемщик оформляет новый кредит в рублях для погашения долларового долга — курс доллара в зависимости от банка варьируется от 50 рублей (2015 год) до 65 рублей (2016 год). Увеличивается срок кредита — до 30 лет. Процентная ставка по такому кредиту около 10−12%. Все предыдущие выплаты, полученные банком, не засчитываются.

Мне банк предложил пересчитать остаток кредита по 65 рублей за доллар. Вместо оставшихся 12 лет, мне предстояло бы платить 30 лет по 90 тысяч рублей за небольшую квартиру на окраине Москвы. Я не готова.
Снежана Ярощук
пресс-секретарь Всероссийского движения валютных заемщиков
4
Вариант 4: переводить ипотеку в рубли

Сами заемщики требуют перевод остатка долга по кредиту в рубли. Курс предлагается фиксировать на дату заключения договора +30%, то есть где-то на уровне (39,38 рублей за доллар), как и рекомендовал Центробанк.

Главное отличие от предыдущего варианта в том, что заемщик будет гасить основную часть долга, так как большую часть процентов по кредиту он уже оплатил.

Примечание. Кредит состоит из основного долга и процентов, начисленных за пользование деньгами (прибыль банка). В первые годы заемщики в основном выплачивают проценты, при этом основная сумма долга уменьшается незначительно.

5
Вариант 5: ждать помощи государства

Существующая программа помощи Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) рассчитана для тех, кто брал кредит в рублях на покупку недорогой недвижимости в регионах. Максимальный размер помощи — 600 тысяч рублей, а критерии ее оказания очень жесткие: помощь может получить только семья с детьми или инвалидами, при этом доход на члена семьи не может превышать двух прожиточных минимумов в регионе (то есть не больше 35−40 тысяч для Москвы). Квартира тоже должна отвечать требованиям по площади и стоимости квадратного метра. У большинства валютных заемщиков в Москве и Санкт-Петербурге долги выросли на миллионы рублей, так что смысла участвовать в ней они не видят. К тому же, под критерии многие заемщики не проходят.

Мнение эксперта
Ситуация сложная, поэтому государство должно включаться и помогать. На мой взгляд, будет справедливым временное введение моратория на пени и штрафы за задержку платежей.  Кроме того, неплохим кажется выход, который предлагали уже многие эксперты – чтобы обслуживание каждого долга было разделено между государством, банком и заемщиком.
Мария Мягкова
главный редактор проекта Недвижимость Mail.Ru
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