5 вариантов разрешения спора о валютной ипотеке

Продажа квартиры для возврата долга банку — выход не для всех заемщиков. Цены на недвижимость не растут и расти в ближайшее время не будут. С ростом курса валюты долги у многих увеличились настолько, что сумма, полученная от продажи, ситуацию не спасет. Допустим, люди несколько лет назад взяли кредит на 100 тысяч долларов, чтобы купить квартиру, которая продавалась за 3,5 миллиона рублей (когда доллар стоил 35 рублей). К сегодняшнему дню они уже выплатили банку больше половины этой суммы только в виде процентов. Оставшийся долг за-за роста курса валюты удвоился, а квартира до сих пор стоит приблизительно столько же. Продав ее, заемщики лишатся жилья и останутся должны довольно много денег банку. Кроме того, квартиру еще нужно попробовать продать. Рынок завален предложениями, и квартиры болтаются в базах объявлений месяцами. Неизвестно, что за это время произойдет с курсом доллара.