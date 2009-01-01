5 вариантов разрешения спора о валютной ипотеке

В судах чаще выигрывают банки, но бывают исключения. Так, Пушкинский суд Московской области в мае 2015 года обязал банк пересчитать кредит по курсу 24 рубля за доллар. Суд сослался на статью 451 ГК РФ, согласно которой существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения. Как отмечается в решении суда, если бы банк и заемщик могли это предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен. Также судья посчитала, что банк нарушил требования законодательства, не указав при выдаче валютного кредита сумму долга в рублях.