Что такое микрофинансовые организации и какие права у коллекторов. Коротко

Представим худшее — вы не можете вернуть займ вовремя, то есть не выполняете обязанности по договору. Вы и компания попытаетесь урегулировать вопрос в досудебном порядке, в том числе и с привлечением коллекторов.

Специализированного законодательства по работе коллекторских агентств пока нет — их деятельность регулируется федеральным законом «О потребительском кредите (займе)».

С заемщиком можно встречаться лично (но домой или на работу коллекторы могут прийти только с вашего согласия), писать ему письма, телеграммы, текстовые сообщения, но только с 8 до 22 часов в рабочие дни и с 9 до 20 часов в выходные и нерабочие праздничные дни.

Если коллекторы пришли к вам домой, пускать или не пускать их — ваш выбор. Неприкосновенность жилища — конституционное право человека и гражданина.

Коллектор не имеет права описывать и изымать имущество — это могут делать только судебные приставы. Коллектор обязан представиться, назвать коллекторское агентство, в котором работает, должность и, если долг не выкуплен у кредитной организации, назвать и ее.

Журнал «Азбука права» также советует попросить у коллекторов доверенность, подтверждающую их полномочия, и копию договора уступки права требования долга между агентством и кредитной организацией.