Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Что такое микрофинансовые организации и какие права у коллекторов. Коротко

На что нужно обращать внимание, если решили занять деньги до зарплаты не у знакомых и не в банке, а также рекомендации по общению с коллекторами, если что-то пошло не так.

1.Что такое микрофинансовые организации2.Стоит ли брать деньги до зарплаты в микрофинансовой организации3.Как от меня могут требовать погашения долга
1
Что такое микрофинансовые организации

Это небанковские компании, которые могут выдавать кредиты на сумму не более 1 млн рублей и только в российской валюте.

Для ведения деятельности им не нужна лицензия, достаточно подать документы для внесения в реестр. От банков они отличаются еще и тем, что не вправе принимать вклады менее 1,5 млн рублей (это уже называется инвестициями). Кредитовать заемщиков микрофинансовые организации могут за счет собственных средств, которых у них должно быть не меньше 70 млн рублей.

2
Стоит ли брать деньги до зарплаты в микрофинансовой организации

Точно не стоит связываться с организациями, называющими себя микрокредитными, но не состоящими в реестре Центрального банка.

Кроме этого, стоит оценить стоимость кредита — ее обязаны указывать как в договоре, так и на сайте организации. Процентная ставка в 2% в день — это 720% годовых. Для сравнения, самый дорогой банковский кредит, который удалось обнаружить при помощи кредитного калькулятора имел ставку 42,9%, средние банковские ставки потребительских кредитов ниже, а кредитные карты и вовсе имеют срок беспроцентного погашения займа от 30 дней.

3
Как от меня могут требовать погашения долга

Представим худшее — вы не можете вернуть займ вовремя, то есть не выполняете обязанности по договору. Вы и компания попытаетесь урегулировать вопрос в досудебном порядке, в том числе и с привлечением коллекторов.

Специализированного законодательства по работе коллекторских агентств пока нет — их деятельность регулируется федеральным законом «О потребительском кредите (займе)».

С заемщиком можно встречаться лично (но домой или на работу коллекторы могут прийти только с вашего согласия), писать ему письма, телеграммы, текстовые сообщения, но только с 8 до 22 часов в рабочие дни и с 9 до 20 часов в выходные и нерабочие праздничные дни.

Если коллекторы пришли к вам домой, пускать или не пускать их — ваш выбор. Неприкосновенность жилища — конституционное право человека и гражданина.

Коллектор не имеет права описывать и изымать имущество — это могут делать только судебные приставы. Коллектор обязан представиться, назвать коллекторское агентство, в котором работает, должность и, если долг не выкуплен у кредитной организации, назвать и ее.

Журнал «Азбука права» также советует попросить у коллекторов доверенность, подтверждающую их полномочия, и копию договора уступки права требования долга между агентством и кредитной организацией.

Если все вышеперечисленные требования коллекторы не хотят выполнять, прекратите общение с ними. Если вам угрожают, вызывайте полицию и пишите заявление. Добросовестные коллекторские агентства не совершают противоправных действий.

Речь Путина о новом российском оружии разочаровала Пентагон
Армянский священник раскрыл тайну Благодатного огня
В Великобритании начались аресты недвижимости олигархов
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
Мисс Шанель Советского Союза. Куда пропала Ирина Понаровская?
Автомат Федорова. Как русский оружейник опередил время
Победитель «Лидеров России» назначен в администрацию президента
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь