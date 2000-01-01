Как создается форма для Олимпийских игр

Олимпийская форма — это форма сборной России, но спортсмены в ней не выступают, они в ней участвуют в церемонии открытия Игр (этот вариант экипировки всегда держится в тайне до самого открытия), получают медали и цветы во время церемонии награждения и носят в свободное от соревнований время в олимпийской деревне.
В ней 48 элементов. Стандартная матрица для каждых летних Олимпийских игр. В комплект входят тренировочный и парадный костюмы, несколько вариантов толстовок, футболок поло с коротким и длинным рукавом. Несмотря на то, что Игры в