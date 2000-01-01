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Как создается форма для Олимпийских игр

25 апреля Boscо представила олимпийскую форму сборной России для Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этапах производства формы — от концепции до пошива — рассказала дизайнер и член совета директоров компании Екатерина Моисеева.

Фото© РИА "Новости"
1.Из чего состоит форма и зачем она нужна2.Как создавался дизайн3.Чем форма сборной отличается от обычной
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Из чего состоит форма и зачем она нужна

Олимпийская форма — это форма сборной России, но спортсмены в ней не выступают, они в ней участвуют в церемонии открытия Игр (этот вариант экипировки всегда держится в тайне до самого открытия), получают медали и цветы во время церемонии награждения и носят в свободное от соревнований время в олимпийской деревне.

В ней 48 элементов. Стандартная матрица для каждых летних Олимпийских игр. В комплект входят тренировочный и парадный костюмы, несколько вариантов толстовок, футболок поло с коротким и длинным рукавом. Несмотря на то, что Игры в Рио-де-Жайнеро — летние, в южном полушарии в период соревнований — зима. Погода вечерами будет прохладная, поэтому у спортсменов кроме шорт и маек — для прогулок и для тренировок, будут длинные брюки и олимпийки. Также в комплект входят два варианта кроссовок, купальник или плавки, полотенце, тапочки для душа, головные уборы (кепки и панамки) и сумки — большая и поменьше. Спортсмены во время Игр, в Олимпийской деревне всегда обязаны ходить в своей олимпийской форме, поэтому им нужно такое разнообразие одежды.

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Как создавался дизайн
Источник: РИА "Новости"

Первый этап: поиск источников вдохновения, настроения и создание концепции. Авторы авангардистского дизайна отталкивались от произведений Ильфа и Петрова и фразы брошенной Остапом Бендером о Рио-де-Жанейро: «Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах».

«Мы думали о том, что Олимпиада будет далеко и нужно что-то узнаваемое, яркое, и искали варианты. Думали о времени, когда Ильф и Петров писали свои произведения, об эпохе НЭПа. Посмотрели искусство эпохи, художников. Поняли, что эстетика нам близка».
Екатерина Моисеева

Кроме авангарда были и другие варианты, но их дизайнеры не раскрывают.

На втором этапе концепция формы утверждалась Олимпийским комитетом России: «Авангард мы лоббировали и продвигали. Нам повезло, что Олимпийский комитет благосклонно отнесся к идее, хотя не все прошло. Мы рисовали более радикально и чище с точки зрения стиля. В процессе работы над коллекцией остались варианты более понятные».

К примеру, не прошел элемент «мишень» — адаптированный вариант орнамента художницы-авангардистки Любови Поповой. Тем не менее, одежду с ним выпустили за рамками олимпийского комплекта и собираются раздать спортсменам.

Процесс от первоначальной идеи до производства занимает от 15 до 18 месяцев.

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Чем форма сборной отличается от обычной
Источник: РИА "Новости"

Олимпийская форма должна быть практичной, потому что спортсмены заезжают в Олимпийскую деревню и должны в этой форме все время ходить. «Не всегда есть возможность вещи качественно постирать или сдать в химчистку. Форма не должна мяться. Достал из чемодана — и форма должна быть готова к носке», — рассказывает Моисеева.

Поэтому когда концепция утверждена, подбираются материалы. Сперва они испытываются на износостойкость: ткань не должна мяться, краситься, линять при стирке, на ней не должны образовываться катышки. После того, как материал утвержден, шьется прототип формы. Готовые изделия тестируются повторно.

Коммерческая версия олимпийской формы — это несколько упрощенный вариант олимпийской. На ней может не быть герба России или символики олимпийского движения, а материал может быть дешевле, чтобы вещи были привлекательнее для покупателей. Кроме этого, для болельщиков выпустят недорогие футболки с олимпийской символикой, головные уборы и недорогие сумки.

Но и олимпийская, и коммерческая коллекции шьются в одних местах: в России, Румынии и Азии.

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