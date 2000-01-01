Как пережить морозы. Советы экспертов

Кадр из фильма Послезавтра | Источник: Reuters
Мы надеемся, что с нашей скромной помощью вам удалось справиться со всеми трудностями. Трескучий мороз остался позади, и теперь самое время налить себе горячего чаю, укутаться в теплый плед, разместить под боком любимого кота и, конечно же что-нибудь посмотреть. Главный редактор проекта «Кино Mail.Ru» Марина Маляр собрала для вас подборку лучших фильмов про сильных людей, победивших холод.
«Замерзшие»
Поклонникам горнолыжного спорта и сноуборда посвящается. Создатели этого почти в буквальном смысле леденящего кровь триллера предупреждают о том, что шутки со снегом и морозом на зимних курортах ох как плохи. Троица молодых людей всего-то и хотела — сэкономить на подъемнике, что в итоге обернулось для них смертельной игрой на выживание при участии стаи голодных волков.
«Выживший»
Вообще, если верить кинематографу, основная опасность в лютые морозы исходит… именно от диких зверей! Убеждается в этом — вступив в страшную схватку с гризли — и герой Леонардо ДиКаприо из оскароносного фильма Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Помимо медведя ему также предстоит преодолеть снег, холод и предательство товарища, и все это — на неизведанных просторах американского Дикого Запада.
«Схватка»
Если в предыдущем фильме о выживании в условиях суровой зимы волчья стая играла скорее вспомогательную роль, то в картине режиссера Джо Карнахана именно волки — основная проблема уцелевших после авиакатастрофы на Аляске людей. В исполнении Лиама Нисона зрителям предлагается подробная инструкция — как уберечься от голодных хищников и выжить, вступив в схватку с альфа-самцом.
«Красная палатка»
Последний фильм режиссера Михаила Калатозова — масштабный международный кинопроект при участии советских и европейских звезд — посвящен спасению арктической экспедиции Умберто Нобиле, потерпевшей крушение на дирижабле «Италия» на обратном пути с Северного полюса. Исследователям пришлось месяц выживать на льду в крайне суровых условиях, дожидаясь помощи.
«Выжить»
И еще одна реальная история — команда регбистов попадает в авиакатастрофу на пути из Монтевидео в Сантьяго. Дело происходит в Андах осенью-зимой 1972 года. Три десятка уцелевших очень скоро осознают, что голод и холод не оставляют им выбора: чтобы выжить в снежных горах, им приходится поедать трупы погибших. Главную роль в фильме режиссера Фрэнка Маршалла об удивительной стойкости и тяге к жизни исполнил Итан Хоук.
«Послезавтра»
Не все кинематографические зимы одинаково реальны. Впечатляющий своим размахом фильм-катастрофа Роланда Эммериха — настоящий кошмар метеоролога. Что, тем не менее, не мешает зрителям, затаив дыхание, следить за тем, как небольшая группка людей переживает природный катаклизм в здании Национальной библиотеки, пока 100-градусные морозы превращают Нью-Йорк в гигантскую сосульку.
«В диких условиях»
В отличие от предыдущих героев нашего обзора в дикие и местами зимние условия главный герой фильма Шона Пенна попал по доброй воле. Картина основана на реальной истории Кристофера МакКэндлесса, который пренебрег благами обеспеченной жизни ради бродяжничества. Отречение от цивилизации привело его в результате в совершенно безлюдный уголок Аляски, где романтика странствий в какой-то момент утратила свое обаяние.
«72 градуса ниже нуля»
-100 фантастических градусов Эммериха не так-то далеко ушли от вполне реальных -72 по Цельсию, при которых замерзает топливо. В советском фильме 1976 года, снятом по одноименной повести Владимира Санина, группа отважных добровольцев предпринимает вылазку с одной антарктической станции на другую в условиях рекордно низких температур.
Ещё больше холодных фильмов о выживании зимой — в полной подборке «Кино Mail.Ru».