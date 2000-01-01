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Как пережить морозы. Советы экспертов

Кто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть — эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозами.

Фото© Reuters
1.Что делать, если вы сильно замерзли или что-то отморозили?2.Как правильно одеваться?3.Как оживить машину в холода? И что делать, если мотор не заводится?4.Как защитить от холода гаджет?5.Что делать, если в квартире холодно?6.Какие фильмы об экстремальном выживании в лютую стужу стоит посмотреть?
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Что делать, если вы сильно замерзли или что-то отморозили?
Источник: Reuters

Начнем с важного — с советов главного редактора проекта «Здоровье Mail.Ru» Александры Яковлевой.

Переохлаждение

Если вы дрожите, у вас кружится голова, вам трудно говорить и тяжело двигаться, скорее всего, вы переохладились. Немедленно найдите место, где можно согреться, пейте сладкий чай и съешьте что-нибудь сладкое. Следите за своим состоянием в ближайшие 12 часов — если вам станет плохо обратитесь к врачу или вызовите скорую.

Болезнь
Обморожение

Если на ваших глазах человек потерял сознание или близок к этому, немедленно уберите его с холода, уложите на левый бок, укутайте и вызовите скорую.

Обморожение

Первые признаки обморожения — покалывание в конечностях и потеря чувствительности. Если кожа стала бледной, процесс уже идет (при более серьезном повреждении появляются волдыри).

Если есть подозрение на обморожение, пострадавшего срочно нужно убрать с холода, укрыть, обмороженную часть тела обернуть сухой повязкой, давать теплое сладкое питье. Главное правило — отогревать обморозившегося нужно медленно. После необходимо доставить его к врачу.

Важно помнить, что ни при переохлаждении, ни при обморожении нельзя растирать кожу или пить алкоголь.

2
Как правильно одеваться?
Источник: Reuters

Впрочем, если вы воспользуетесь рекомендациями проекта «Леди Mail.Ru», то вам наверняка удастся уберечь свои щеки, руки и ноги от обморожения.

В суровые морозы на помощь придут высокотехнологичные вещи. Сегодня различные марки предлагают не только специальное белье, но и джинсы, носки, свитеры и толстовки для холодной погоды. Важно помнить о некоторых особенностях, связанных с этими предметами гардероба. Например, термобелье делится на две категории — для спорта и для повседневной жизни. Первая категория — действительно незаменимый вариант для активных видов отдыха вроде лыж или катания на коньках, но для неспешных городских прогулок (или долгого стояния в очереди) оно совершенно не подходит, поскольку вырабатывает тепло лишь при движении. Также стоит помнить, что обычное термобелье, которое можно найти в недорогом магазине, выдерживает температуры до -10°С, максимум -15°С.

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Верхняя одежда

Сильные холода — не самое подходящее время для модной самореализации, так что забудьте на какое-то время о красивом пальто или же выберите модель со специальным зимним подкладом. Сегодня многие отечественные бренды, специализирующиеся на верхней одежде, предлагают дополнить шерстяное пальто подкладкой из синтепона или пуха. Правда, в такой вещи можно с комфортом пережить лишь -20°С.

Различные парки и пуховики — вариант надежнее. Если хотите по-настоящему теплую вещь, присматривайтесь к брендам, создающим исключительно пуховики.

Аксессуары

Даже не рассчитывайте обойтись капюшоном и молнией, застегнутой наглухо. Эти приемы помогут вам чувствовать себя комфортно лишь первые 15 минут. Обязательно носите шапки, шарфы и перчатки. Предпочтение отдавайте только тем предметам, которые состоят в основном из натуральных материалов вроде шерсти. Кстати, кожаные перчатки (даже с кашемировым подкладом) — не самый теплый аксессуар во время холодов. Шерстяные перчатки или объемные варежки — более теплая альтернатива.

Обувь

Обувь должна быть теплой, обязательно прикрывающей щиколотки. Кроме того, убедитесь, что на сапогах или ботинках есть профилактика, защищающая от скольжения: специальная наклейка, которую устанавливают на подошву в обувных мастерских. В особенно холодные дни вспомните такие модели, как луноходы, пимы и дутые сапоги. Эти варианты очень теплые, легкие и, как правило, уже имеют нескользящую подошву.

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Как оживить машину в холода? И что делать, если мотор не заводится?
Источник: Reuters

Представьте: вы правильно оделись и вышли на улицу к своей машине… И тут уж никак не обойтись без советов заместителя главного редактора проекта «Авто Mail.Ru» Юрия Урюкова.

Чтобы не было проблем

  • Профилактика проще лечения. Поэтому соблюдайте регламент техобслуживания, поддерживайте автомобиль в исправном состоянии и не покупайте топливо на сомнительных АЗС. Ухоженная современная машина при морозах до минус 25 градусов обычно не подводит и заводится без проблем.
  • После мойки требуйте продуть сжатым воздухом личинки замков и лючок топливного бака, насухо протереть дверные уплотнители. Еще лучше — обработать резинки силиконом. Иначе в мороз рискуете просто не попасть в автомобиль.
  • Не ленитесь чистить снег и лед с кузова вручную. Попытка «отряхнуть» машину опусканием стекол и взмахами стеклоочистителей может закончиться поломкой электрооборудования.
  • Не скупитесь на качественную незамерзайку. Зимой хороший обзор — необходимая вещь. А застывшая в трубках жидкость — лишняя морока.
  • По возможности паркуйтесь на ровной поверхности, оставляйте автомобиль на передаче (для автоматов — в режиме P) и не пользуйтесь «ручником» — колодки даже дисковых механизмов порой примерзают.
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Если не заводится

  • Стартер лениво крутит двигатель? Скорее всего, разрядился аккумулятор. Три-четыре попытки не увенчались успехом? Снимаем батарею, несем домой или на сервис для зарядки. Но есть альтернатива — портативные пусковые устройства, которые продаются чуть ли не в любом магазине автозапчастей.
  • В качестве экстренной реанимации можно «прикурить» от другого автомобиля. Для этого понадобятся лишь толстые пусковые провода с зажимами-«крокодилами».
  • Как правильно «прикурить»? Нюансы процесса подробно описаны в инструкции к машине. Универсальный рецепт выглядит так. Одним проводом соединяем плюсовые клеммы (обычно красного цвета) донорской батареи и разряженной. Второй цепляем к «минусу» живого аккумулятора и любой металлической детали терпящего бедствие автомобиля. Заводим мотор-донор, затем пробуем пустить двигатель своего автомобиля.
  • «Прикуривание» не помогло? Скорее всего, проблема не только в морозе и аккумуляторе. На месте ее не решить. Так что если у вас нет навыков автомеханика рекомендуем вызвать эвакуатор и отвезти машину к специалистам.
  • У вас дизель? Могло банально замерзнуть топливо. Но и в этом случае без эвакуации не обойтись — придется искать теплый гараж и отогревать машину.
4
Как защитить от холода гаджет?

Холод сулит массу неприятных неожиданностей. И если вы не в силах справиться с проблемой сами, то возникает необходимость «звонка другу». Но современный гаджет, как правило, существо капризное и, чтобы он не подвел в самый нужный момент, обращаться с ним в морозы нужно по-особенному. Как именно — рассказывает выпускающий редактор проекта «Hi-Tech Mail.Ru» Наталия Шатрова.

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  • Наденьте чехол. Холод будет медленнее проникать в аккумулятор. Как следствие, увеличится время разрядки аппарата.
  • Храните гаджет во внутреннем кармане. Аппарат будет получать тепло от тела владельца, что предотвратит резкое падение температуры аккумулятора.
  • Старайтесь не держать ваш смартфон (планшет и тд) на холоде более 10 минут непрерывно. При необходимости более длительного использования согревайте батарею, давая девайсу «передышку».
  • Согревайте аппарат постепенно — от резкого перепада температур в корпусе может образоваться конденсат, который может вызвать серьезные неполадки в работе устройства. Если гаджет все-таки разрядился на морозе, не торопитесь включать его сразу в помещении. Подождите, пока девайс просохнет от возможного конденсата.
  • Смартфоны со съемными аккумуляторами удобнее — можно вынуть батарею и быстрее согреть ее. Если вам необходимо часто использовать гаджеты на холоде, то использование запасного сменного аккумулятора продлит работу аппарата вдвое.
  • Не заряжайте смартфон на сильном холоде — так можно навредить устройству.
  • Литий-полимерный аккумулятор лучше переносит холода.
5
Что делать, если в квартире холодно?
Источник: Reuters

Итак, все неприятности позади и — дом, милый дом! Но что это? Из окон дует и батареи холодные! Что же делать?! Спокойствие, только спокойствие. Проект «Недвижимость Mail.Ru» рассказывает как сделать так, чтобы ледяные сквозняки не гуляли по квартире.

Часто главная проблема холодных квартир — окна. Старый дедовский способ: заткнуть щели тряпками и ватой. Сейчас это можно сделать при помощи поролона и малярного скотча — быстро, эстетично и дешево. Но помните, что скотч имеет свойство быстро отклеиваться. Кроме того, способ подходит только для деревянных рам, а для стеклопакетов не годится.

Неплохой вариант — поролоновый уплотнитель на клеящейся основе, который подойдет для всех видов окон. Но резиновый — лучше и надежнее, хотя и дороже. Он бывает трех видов: для пластиковых окон, для деревянных окон и универсальный. Он легко клеится, не впитывает влагу и подходит для утепления как окон, так и балконных и входных дверей. Для щелей между рамой и стеклом лучше всего подойдет обычная оконная замазка (для деревянных окон) или силиконовый герметик (для пластиковых). Силикон, кстати, прекрасно справляется и со щелями под подоконниками и на них.

Если проблема в батареях, ее вряд ли удастся решить своими силами. Следите за температурой в квартире: если она ниже +18−20 градусов, нужно немедленно обращаться в ДЕЗ или управляющую компанию.

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6
Какие фильмы об экстремальном выживании в лютую стужу стоит посмотреть?
Кадр из фильма Послезавтра | Источник: Reuters

Мы надеемся, что с нашей скромной помощью вам удалось справиться со всеми трудностями. Трескучий мороз остался позади, и теперь самое время налить себе горячего чаю, укутаться в теплый плед, разместить под боком любимого кота и, конечно же что-нибудь посмотреть. Главный редактор проекта «Кино Mail.Ru» Марина Маляр собрала для вас подборку лучших фильмов про сильных людей, победивших холод.

«Замерзшие»
Поклонникам горнолыжного спорта и сноуборда посвящается. Создатели этого почти в буквальном смысле леденящего кровь триллера предупреждают о том, что шутки со снегом и морозом на зимних курортах ох как плохи. Троица молодых людей всего-то и хотела — сэкономить на подъемнике, что в итоге обернулось для них смертельной игрой на выживание при участии стаи голодных волков.

«Выживший»
Вообще, если верить кинематографу, основная опасность в лютые морозы исходит… именно от диких зверей! Убеждается в этом — вступив в страшную схватку с гризли — и герой Леонардо ДиКаприо из оскароносного фильма Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Помимо медведя ему также предстоит преодолеть снег, холод и предательство товарища, и все это — на неизведанных просторах американского Дикого Запада.

«Схватка»
Если в предыдущем фильме о выживании в условиях суровой зимы волчья стая играла скорее вспомогательную роль, то в картине режиссера Джо Карнахана именно волки — основная проблема уцелевших после авиакатастрофы на Аляске людей. В исполнении Лиама Нисона зрителям предлагается подробная инструкция — как уберечься от голодных хищников и выжить, вступив в схватку с альфа-самцом.

«Красная палатка»
Последний фильм режиссера Михаила Калатозова — масштабный международный кинопроект при участии советских и европейских звезд — посвящен спасению арктической экспедиции Умберто Нобиле, потерпевшей крушение на дирижабле «Италия» на обратном пути с Северного полюса. Исследователям пришлось месяц выживать на льду в крайне суровых условиях, дожидаясь помощи.

«Выжить»
И еще одна реальная история — команда регбистов попадает в авиакатастрофу на пути из Монтевидео в Сантьяго. Дело происходит в Андах осенью-зимой 1972 года. Три десятка уцелевших очень скоро осознают, что голод и холод не оставляют им выбора: чтобы выжить в снежных горах, им приходится поедать трупы погибших. Главную роль в фильме режиссера Фрэнка Маршалла об удивительной стойкости и тяге к жизни исполнил Итан Хоук.

«Послезавтра»
Не все кинематографические зимы одинаково реальны. Впечатляющий своим размахом фильм-катастрофа Роланда Эммериха — настоящий кошмар метеоролога. Что, тем не менее, не мешает зрителям, затаив дыхание, следить за тем, как небольшая группка людей переживает природный катаклизм в здании Национальной библиотеки, пока 100-градусные морозы превращают Нью-Йорк в гигантскую сосульку.

«В диких условиях»
В отличие от предыдущих героев нашего обзора в дикие и местами зимние условия главный герой фильма Шона Пенна попал по доброй воле. Картина основана на реальной истории Кристофера МакКэндлесса, который пренебрег благами обеспеченной жизни ради бродяжничества. Отречение от цивилизации привело его в результате в совершенно безлюдный уголок Аляски, где романтика странствий в какой-то момент утратила свое обаяние.

«72 градуса ниже нуля»
-100 фантастических градусов Эммериха не так-то далеко ушли от вполне реальных -72 по Цельсию, при которых замерзает топливо. В советском фильме 1976 года, снятом по одноименной повести Владимира Санина, группа отважных добровольцев предпринимает вылазку с одной антарктической станции на другую в условиях рекордно низких температур.

Ещё больше холодных фильмов о выживании зимой — в полной подборке «Кино Mail.Ru».

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