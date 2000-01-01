Как пережить морозы. Советы экспертов

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Впрочем, если вы воспользуетесь рекомендациями проекта «Леди Mail.Ru», то вам наверняка удастся уберечь свои щеки, руки и ноги от обморожения.

В суровые морозы на помощь придут высокотехнологичные вещи. Сегодня различные марки предлагают не только специальное белье, но и джинсы, носки, свитеры и толстовки для холодной погоды. Важно помнить о некоторых особенностях, связанных с этими предметами гардероба. Например, термобелье делится на две категории — для спорта и для повседневной жизни. Первая категория — действительно незаменимый вариант для активных видов отдыха вроде лыж или катания на коньках, но для неспешных городских прогулок (или долгого стояния в очереди) оно совершенно не подходит, поскольку вырабатывает тепло лишь при движении. Также стоит помнить, что обычное термобелье, которое можно найти в недорогом магазине, выдерживает температуры до -10°С, максимум -15°С.

Верхняя одежда

Сильные холода — не самое подходящее время для модной самореализации, так что забудьте на какое-то время о красивом пальто или же выберите модель со специальным зимним подкладом. Сегодня многие отечественные бренды, специализирующиеся на верхней одежде, предлагают дополнить шерстяное пальто подкладкой из синтепона или пуха. Правда, в такой вещи можно с комфортом пережить лишь -20°С.

Различные парки и пуховики — вариант надежнее. Если хотите по-настоящему теплую вещь, присматривайтесь к брендам, создающим исключительно пуховики.

Аксессуары

Даже не рассчитывайте обойтись капюшоном и молнией, застегнутой наглухо. Эти приемы помогут вам чувствовать себя комфортно лишь первые 15 минут. Обязательно носите шапки, шарфы и перчатки. Предпочтение отдавайте только тем предметам, которые состоят в основном из натуральных материалов вроде шерсти. Кстати, кожаные перчатки (даже с кашемировым подкладом) — не самый теплый аксессуар во время холодов. Шерстяные перчатки или объемные варежки — более теплая альтернатива.

Обувь