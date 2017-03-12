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Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017

Источник: РИА Новости

На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию должна была представить Юлия Самойлова. Планировалось, что девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.

Фото© РИА "Новости"
1.Кто такая Юлия Самойлова?2.Как о ней узнали?3.Почему она на инвалидной коляске?4.Как ее выбрали для участия в Евровидении-2017?
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Кто такая Юлия Самойлова?

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта, республика Коми. У нее есть брат и сестра. По словам девушки, к пению она была «расположена с самого детства». Ее музыкальным развитием занималась мама. Повзрослев, девушка начала петь на школьных дискотеках и дома в караоке.

Некоторое время Юлия занималась с преподавателями, но после негласного запрета на ее выступления на открытых площадках из-за инвалидной коляски, она «занялась своим творчеством сама». Юлия стала лауреатом нескольких региональных и федеральных песенных конкурсов. Она призналась, что некоторое время пробовала себя в рок-музыке, потому что «там не важно, как ты выглядишь». В 2008 году организовала группу TerraNova, они записали шесть композиций, но распались в 2010-м. За пределами республики известны не были.

Училась на психолога, но ушла со второго курса. Юлия много лет встречается с молодым человеком, который помогает ей в организации концертов. Некоторое время они занимались рекламой и придумывали сценарии к аудио-роликам, вместе открыли в Ухте фирму по изготовлению видеорекламы.

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Как о ней узнали?

Известной Юлия стала после участия в третьем сезоне проекта Аллы Пугачевой «Фактор А». Конкурс проводился с февраля по апрель 2013 года на канале «Россия 1». Юлия заняла второе место, а также получила «Звезду Аллы Пугачевой», знак личного признания.

В 2014 году Юлия исполнила песню «Вместе» на церемонии открытия Паралимпийских игр в Сочи.

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Почему она на инвалидной коляске?

Юлия имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске с детства. Ей был поставлен диагноз спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана, это наследственное заболевание, которое поражает двигательные нейроны передних рогов спинного мозга.

Певица Юлия Самойлова во время выступления на церемонии открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи. | Источник: РИА "Новости"

«Я родилась абсолютно здоровым ребенком, развивалась как все нормальные дети. Потом поставили прививку — я перестала вставать на ножки. Ничего не болело, чувствительность была в норме (как и до сих пор). Мама забила тревогу, врачи начали лечить меня от всего подряд. Диагнозов была куча, говорили, что я умру в три года, потом в пять и так далее. Лечили меня, лечили, и я стала просто таять на глазах (становилось хуже, но, само собой, врачи говорили, что это из-за болезни). Потом мама написала отказ от всех уколов и лечения и ухудшения прекратились. Родители водили меня по всяким знахарям-лекарям, как известным на весь мир, так и неизвестным. Встречались и шарлатаны, в общем, чего только родители не насмотрелись. В итоге, просто перестали ездить по теме моего лечения. Просто поддерживали мое состояние массажами и мануальной терапией», — написала Юлия Самойлова на своем официальном сайте.

4
Как ее выбрали для участия в Евровидении-2017?

Внутренний конкурсный отбор исполнителей для участия на Евровидении-2017 проводил Первый канал. Некоторые политические деятели и звезды шоу-бизнеса, такие как Виталий Милонов и Иосиф Кобзон, предлагали в этом году бойкотировать конкурс, который пройдет в Киеве. По мнению Милонова, Украина ведет «вопиющую антироссийскую и русофобскую пропаганду», а в самой стране «поднимает голову неонацизм». Но Россия все-таки выдвинула своего участника.

«Юля — самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка, музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство», — сказал Первому каналу глава российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта.

Юлия исполнит песню «Flame Is Burning», слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин. Первый канал уже сотрудничал с ним в рамках Евровидения — он написал конкурсные песни для Дины Гариповой и Полины Гагариной.

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«Я безмерно счастлива, что это произошло в моей жизни, потому что это то, к чему я шла с самого детства — смотрела телевизор и мечтала, представляла себя на сцене. И моя мама мечтала вместе со мной, собственно, она меня и заряжала на то, что это будет, и это случилось. Я, конечно, в шоке, я до сих пор не могу осознать, что это происходит со мной. Я счастлива», — рассказала Юлия Самойлова в интервью РИА Новости.

Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале Евровидения. Он состоится 11 мая в Киеве.

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