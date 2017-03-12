Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017

Внутренний конкурсный отбор исполнителей для участия на Евровидении-2017 проводил Первый канал. Некоторые политические деятели и звезды шоу-бизнеса, такие как Виталий Милонов и Иосиф Кобзон, предлагали в этом году бойкотировать конкурс, который пройдет в Киеве. По мнению Милонова, Украина ведет «вопиющую антироссийскую и русофобскую пропаганду», а в самой стране «поднимает голову неонацизм». Но Россия все-таки выдвинула своего участника.
«Юля — самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка, музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство», — сказал Первому каналу глава российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта.
Юлия исполнит песню «Flame Is Burning», слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин. Первый канал уже сотрудничал с ним в рамках Евровидения — он написал конкурсные песни для Дины Гариповой и Полины Гагариной.
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«Я безмерно счастлива, что это произошло в моей жизни, потому что это то, к чему я шла с самого детства — смотрела телевизор и мечтала, представляла себя на сцене. И моя мама мечтала вместе со мной, собственно, она меня и заряжала на то, что это будет, и это случилось. Я, конечно, в шоке, я до сих пор не могу осознать, что это происходит со мной. Я счастлива», — рассказала Юлия Самойлова в интервью РИА Новости.
Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале Евровидения. Он состоится 11 мая в Киеве.