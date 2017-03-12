Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017

«Я родилась абсолютно здоровым ребенком, развивалась как все нормальные дети. Потом поставили прививку — я перестала вставать на ножки. Ничего не болело, чувствительность была в норме (как и до сих пор). Мама забила тревогу, врачи начали лечить меня от всего подряд. Диагнозов была куча, говорили, что я умру в три года, потом в пять и так далее. Лечили меня, лечили, и я стала просто таять на глазах (становилось хуже, но, само собой, врачи говорили, что это из-за болезни). Потом мама написала отказ от всех уколов и лечения и ухудшения прекратились. Родители водили меня по всяким знахарям-лекарям, как известным на весь мир, так и неизвестным. Встречались и шарлатаны, в общем, чего только родители не насмотрелись. В итоге, просто перестали ездить по теме моего лечения. Просто поддерживали мое состояние массажами и мануальной терапией», — написала Юлия Самойлова на своем официальном сайте.