Выборы во Франции: объяснение в графиках

Лидер крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен набирает популярность, отказавшись от экстремистских националистических воззрений своего отца, бывшего лидера партии. Многие социологические опросы свидетельствует, что она опережает остальных четырех кандидатов в первом туре, так что на данный момент у нее есть все шансы выйти во второй тур. Который, конечно, будет — рассчитывать на 50% уже в первом туре Ле Пен не может. В 2002 году ее отец Жан-Мари Ле Пен вышел во второй тур выборов, но проиграл Жаку Шираку.
Опросы также позволяют предположить, что Марин Ле Пен, вероятно, уступит победу во втором туре Эммануэлю Макрону.
Макрон — это кандидат, который не опирается на поддержку ни одной из традиционных политических партий. В прошлом министр экономики, он никогда ранее не избирался на выборную должность. По политическим взглядам Макрон близок к центристским позициям.
Ранее весьма популярный правый центрист Франсуа Фийон растерял поддержку среди избирателей в связи со скандальными обвинениями в коррупции. Он обвиняется прессой в том, что содействовал назначению своей жены и детей на государственные должности, на которых они ничего не делали и получали деньги. Государственная прокуратура ведет расследование этих обвинений, но Фийон добровольно сходить с дистанции не собирается. Более того, ему удалось воспрепятствовать попыткам своей партии сместить его с позиции кандидата в пользу другого политика.
Социалист и бывший министр образования Бенуа Амон, который имеет репутацию левого бунтаря, предлагает ввести во Франции гарантированный безусловный доход — сначала для граждан с небольшими доходами, а затем и для всех французов.
Политик левого толка Жан-Люк Меланшон опирается на поддержку коммунистов и уже участвовал в президентских выборах в 2012 году — набрал тогда 11% голосов. заняв четвертое место.