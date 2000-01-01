Выборы во Франции: объяснение в графиках

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Лидер крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен набирает популярность, отказавшись от экстремистских националистических воззрений своего отца, бывшего лидера партии. Многие социологические опросы свидетельствует, что она опережает остальных четырех кандидатов в первом туре, так что на данный момент у нее есть все шансы выйти во второй тур. Который, конечно, будет — рассчитывать на 50% уже в первом туре Ле Пен не может. В 2002 году ее отец Жан-Мари Ле Пен вышел во второй тур выборов, но проиграл Жаку Шираку.

Опросы также позволяют предположить, что Марин Ле Пен, вероятно, уступит победу во втором туре Эммануэлю Макрону.

Макрон — это кандидат, который не опирается на поддержку ни одной из традиционных политических партий. В прошлом министр экономики, он никогда ранее не избирался на выборную должность. По политическим взглядам Макрон близок к центристским позициям.

Ранее весьма популярный правый центрист Франсуа Фийон растерял поддержку среди избирателей в связи со скандальными обвинениями в коррупции. Он обвиняется прессой в том, что содействовал назначению своей жены и детей на государственные должности, на которых они ничего не делали и получали деньги. Государственная прокуратура ведет расследование этих обвинений, но Фийон добровольно сходить с дистанции не собирается. Более того, ему удалось воспрепятствовать попыткам своей партии сместить его с позиции кандидата в пользу другого политика.

Социалист и бывший министр образования Бенуа Амон, который имеет репутацию левого бунтаря, предлагает ввести во Франции гарантированный безусловный доход — сначала для граждан с небольшими доходами, а затем и для всех французов.