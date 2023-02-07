Крупнейшие банки РФ активно повышают ставки по вкладам в юанях

Тенденция по расширению сотрудничества России с Китаем приводит к тому, что возрастает необходимость в юаневом фондировании. Как результат, банки повышают ставки по таким вкладам.
Кроме того, кредитные организации, по-видимому, таким образом стимулируют конвертацию сбережений граждан в валютах недружественных стран.
В этом году ставки по вкладам в юанях повысили Сбербанк — до 2,59%, Альфа-банк — до 2,7%, Газпромбанк и банк «Санкт-Петербург» — до 1,5%. О намерении повысить ставки по таким вкладам сообщили «РГ» в пресс-службе ВТБ — с 7 февраля максимальная ставка по вкладам в юанях достигнет 2,5% годовых. В ВТБ уточнили, что за 2022 год вкладчики открыли в банке почти 11 тыс. депозитов в китайской валюте на 4,7 млрд юаней. Сопоставимый уровень ставок в «Тинькофф», ВБРР, банке «Дом.рф», СДМ-Банке.
Из доступных альтернативных валют юань — самая перспективная. Предложение выгодных условий ставит целью привлечение и удержание вкладчиков.
Валерий Хоружийпрофессор Финансового университета при правительстве РФ
Правовые аспекты банковской деятельности эксперты «РГ» разбирают в рубрике «Юрконсультация»
Однако, по словам профессора, вклады в юанях из-за невысоких ставок вряд ли рассматриваются клиентами как доходная инвестиция, ведь процент максимум компенсирует расходы на валютный перевод. «Для клиентов сейчас скорее важна не ставка, а чтобы расчеты были быстрыми и чтобы в банке был запас валюты, юаней в том числе», — пояснил Хоружий.
«Юань получает все более широкое представление в самых разных сегментах российского финансового сектора. Это обуславливает потребности банков в дешевом фондировании в юанях. С другой стороны, со стороны сберегателей, спрос на инструменты для сохранения и приумножения юаней также присутствует, но здесь более интересными выглядят облигации в юанях, которые позволяют получить доходность около 4% в китайской валюте. А отдельные выпуски дают почти 4,4%», — указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.
Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов также связывает рост ставок с отсутствием у российских банков устойчивых источников долгосрочного фондирования в юанях. «А такое фондирование понадобилось бы для корпоративного кредитования в юанях при формировании соответствующего спроса в случае реальной перестройки экономики и ее полноценной переориентации на Восток», — полагает он. Вместе с тем повышение ставок по вкладам в альтернативных валютах — это еще и попытка удержания клиентов, в первую очередь с чеком выше среднего, добавил Беликов.
Из-за невысоких ставок на вклады в юанях спрос на них останется ограниченным.
Начальник аналитического управления БКФ Банка Максим Осадчий считает, что банки, реагируя на растущий спрос российской экономики на юани, вынуждены повышать ставки по вкладам в юанях, однако российский вкладчик консервативен и не торопится переключаться на новую, непривычную валюту.
«В результате на российском рынке возникает дефицит юаней. Дефицит юаней возникал также на межбанковском рынке, из-за чего ЦБ вынужден был ввести с 19 января новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок 1 день», — пояснил эксперт. Аналитик «Финама» Игорь Додонов ожидает, что и другие банки последуют примеру лидеров.
«Говорить о вкладах в других дружественных валютах пока сложно. В принципе, отдельные банки предлагают открыть вклады в валютах ОАЭ, Казахстана или даже ряда стран Средней Азии, однако они, как я понимаю, не пользуются особой популярностью. Все-таки это в значительной степени экзотика, тогда как про юань, думаю, слышали практически все», — резюмировал Додонов.
Мы не следим за курсом доллара, потому что мы сейчас переходим на расчеты в первую очередь в дружественных валютах. В первую очередь — это юань.
Антон Силуановминистр финансов РФ