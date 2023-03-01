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11:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Роскомнадзор сообщил об ограничениях на использование WhatsApp, WeChat и Microsoft Teams в банках

Роскомнадзор сообщил, какие иностранные мессенджеры «могут быть отнесены» к сервисам, на использование которых с 1 марта распространяются ограничения. Речь идет о вступивших сегодня в силу поправках к федеральному закону «Об информации»: они запрещают банкам интегрировать платежные сервисы с такими мессенджерами, а структурам, выполняющим «государственное задание», — передавать через них платежную и персональную информацию.

Источник: РИА "Новости"

В числе мессенджеров, которые могут быть причислены к иностранным, на сайте Роскомнадзора упоминаются Telegram, WhatsApp, Viber, корпоративные мессенджеры от Microsoft — Microsoft Teams и Skype for Business, Discord, Snapchat, Threema и WeChat. Согласно закону «Об информации», Роскомнадзор разрабатывает порядок формирования и публикации перечня иностранных мессенджеров, а затем составляет этот перечень. Формально порядок пока не утвержден: соответствующий проект приказа Роскомнадзора еще проходит обсуждение на regulation.gov.ru.

Согласно проекту приказа, Роскомнадзор должен публиковать не только название мессенджера, но и описание его функциональности, страну и адрес регистрации владельца.

В январе Роскомнадзор сообщил «Ъ», что отнесет Telegram к иностранным мессенджерам. К тому времени ВТБ запустил мобильный банк внутри чат-бота в Telegram, а Альфа-банк объявил о намерениях открыть банкинг в Telegram и VK. Позднее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что регулятор не видит рисков в использовании банками Telegram. В феврале вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщал, что ассоциация попросит Роскомнадзор не запрещать оказывать услуги через Telegram, так как сам мессенджер не обрабатывает платежную и персональную информацию.

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Юрий Литвиненко

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