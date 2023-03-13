Эксперты: Банкротства банков в США не перерастут в серьезный финансовый кризис

Нью-йоркский Signature Bank был закрыт в воскресенье из-за системных рисков. Ранее стало известно, что прекратил осуществлять операции один из крупнейших банков Silicon Valley Bank.
Руководитель Центра макроэкономических исследований Сбера Олег Шибанов уверен, что история этих двух лопнувших банков не системна и вряд ли повлечет за собой финансовый кризис в США и остальном мире:
В итоге введено внешнее управление — со стороны американского агентства по страхованию вкладов (FDIC). Все вклады будут возвращены, с остальными обязательствами банков неясно. Поскольку поддержка вкладчиков гарантирована, то кризиса, скорее всего, удастся избежать.
«Поэтому базовый сценарий этой истории следующий: ФРС и Минфин США решают проблемы этих двух банков и их вкладчиков, другие американские банки особо не затронуты оттоком вкладчиков, на экономику России и других стран данные банкротства не повлияют», — указал Шибанов.
Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах отмечает, что в отличие от финансового кризиса 2008 года пока власти США действуют быстро и решительно — в частности, введена полная гарантия на депозиты в этом банке, скорее всего, пойдут и на полную гарантию всех депозитов. «Но риск распространения безусловно есть», — считает экономист.
В случае полноценного кризиса российская экономика будет затронута через падение мировой экономики и, как следствие, снижение спроса на российский экспорт.
Антон Табахглавный экономист «Эксперт РА»
По мнению доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, на работу российской банковской системы банкротство американских банков едва ли сможет повлиять. «Ряд ограничений фактически изолировали отечественные кредитные организации не только от международных финансовых ресурсов, но и от потенциально кризисных факторов», — поясняет эксперт.
Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Ильинский указывает, что банкротство SVB, который рухнул за 48 часов, также показывает, что любая криптовалютная биржевая или финансовая система может обанкротиться ещё быстрее, так как эти институты даже не имеют достаточной ликвидности, необходимого капитала и страхования вкладов. «В портфеле российской банковской системе и ЗВР Банка России доля казначейских облигаций США незначительна, что делает вероятность передачи финансового кризиса из США в Россию чрезвычайно низкой», — считает он.
По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, влияние на российскую экономику теперь может быть лишь опосредованным. «Если цены на сырьевые товары пойдут вниз, то экспортоориентированные страны будут иметь меньше выручки. А именно прежней спекулятивной связки в потоках фондового капитала уже нет — мосты разрушены, нерезиденты отключены», — отметил Зельцер.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов обращает внимание на то, что все кризисы, которые потом заражали другие страны, начинались в США: пузырь «доткомов» 2000 года, ипотечный кризис 2008 года (Lehman Brothers столкнулся с беспрецедентными потерями из-за продолжающегося кризиса низкокачественных ипотечных кредитов), Черный понедельник 1987 года.
Тем не менее, по его мнению, на российской экономке и банковской системе крахи банков не отразятся. «Россия находится под санкциями, а доля доллара и евро в международных расчетах заметно сократилась», — поясняет свою позицию эксперт.
Насколько эффективны были меры США по предотвращению кризиса, покажет время, однако пока развитие паники предотвращено, продолжает начальник аналитического управления БКФ Банка Максим Осадчий:
Нынешняя система страхования вкладов США показала свою несостоятельность — она не предотвращает набега вкладчиков на банки, и потому должна быть реформирована.
«Так как Россия становится все более изолированной из-за санкций от финансовой системы США, то и влияние последних событий в американской финансовой индустрии на российскую финансовую систему оказалось незначительным. “Эффект домино” не дошел из США до России», — полагает он.
Аналитик «Финама» Игорь Додонов отмечает, что закрытые банки — относительно небольшие и довольно специфичные, поэтому, на его взгляд, сложившаяся ситуация все же не перерастет в полноценный банковский кризис, хотя и будет создавать определенный негативный фон вокруг сектора в ближайшие недели. «В настоящее время российская финансовая система довольно сильно изолирована от мировой. Поэтому какого-то значимого влияния проблем в банковском секторе США на экономику и банковский сектор РФ я не ожидаю», — согласен с экспертами Додонов.