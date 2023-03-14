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12:47 (мск), источник: РБК

Миллиардер Гриффин заявил о «крушении американского капитализма»

Американский миллиардер, основатель Citadel счел, что правительству США не нужно предпринимать решительные действия по поддержке вкладчиков обанкротившегося SVB.

Источник: Reuters

Пакет мер по оказанию помощи Silicon Valley Bank (SVB), обнародованный американскими регуляторами, показывает, что американский капитализм «рушится на наших глазах». Об этом заявил в беседе с The Financial Times основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин:

Произошла потеря финансовой дисциплины из-за того, что правительство полностью выручило вкладчиков. Это было бы отличным уроком морального риска. Потери для вкладчиков были бы несущественными, и это привело бы к повышению значения управления рисками.

По мнению Гриффина, правительству США не следовало предпринимать такие решительные действия.

Позиция Гриффина контрастирует с позицией другого высокопоставленного менеджера хедж-фонда Билла Экмана, который 13 марта призвал Федеральную корпорацию по страхованию вкладов «четко гарантировать все депозиты сейчас», предупредив, что «часы имеют значение».

Акман написал в Twitter, что «наша экономика не будет эффективно функционировать без нашего сообщества и региональной банковской системы».

Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет, со времен кризиса 2008 года.

SVB занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов.

Проблемы у SVB возникли после того, как закрылся Silvergate Bank. Клиенты банка 8 марта стали выводить средства со счетов, после чего кредитной организации пришлось принять экстренные меры. Инвесторы также начали избавляться от акций банков-аналогов: Signature Bank, Western Alliance и First Republic.

Axios писал, что американская администрация должна найти покупателя для банка и устранить препятствия для его приобретения. В противном случае, отмечало издание, американскую банковскую систему ожидает кризис.

12 марта глава Минфина Джанет Йеллен объявила, что власти не будут спасать обанкротившийся банк и выкупать невозвратные кредитные обязательства у SVB.

Позднее Минфин США, Федеральная резервная система и Федеральная корпорация по страхованию вкладов опубликовали совместное заявление, согласно которому все вкладчики обанкротившегося SVB смогут получить доступ к своим средствам с 13 марта.

Регуляторы сообщили, что американские власти «предпринимают решительные действия для защиты экономики США путем укрепления доверия населения к банковской системе».

Из-за системных рисков в США приняли решение закрыть также Signature Bank, который во многом был похож на SVB. ФРС запустит программу срочного финансирования банков, чтобы защитить другие финансовые учреждения, пострадавшие от краха SVB.

Справка
Крах Silicon Valley Bank в США стал крупнейшим с 2008 года. Будет новый финансовый кризис?США испытывает сильнейшее потрясение в банковском секторе со времен мирового финансового кризиса 2008 года.
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