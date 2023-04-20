18:02 (мск), источник: РБК
Bank of Cyprus сообщил о закрытии счетов 4 тыс. российских клиентов
Крупнейший банк Кипра предупредил о закрытии счетов 4 тыс. россиян. Мера затронет тех клиентов, которые не являются резидентами стран Евросоюза.
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Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus уведомил около 4 тыс. клиентов с российским паспортом о закрытии их счетов. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
«Bank of Cyprus уведомил 4000 клиентов, имеющих российский паспорт и не являющихся резидентами стран ЕС, о том, что их счета будут закрыты в соответствии с политикой принятия клиентов и соответствующей склонностью к риску», — сообщил банк.
Представитель кредитной организации пояснил, что депозиты на счетах этих 4 тыс. клиентов составляют менее 0,5% от общего объема депозитов Bank of Cyprus. Всего по состоянию на 31 декабря 2022 года только 3% депозитов в Bank of Cyprus принадлежали клиентам из России и Белоруссии. Как следует из финансовой отчетности банка, общий объем клиентских депозитов по итогам прошлого года составил €18,9 млрд.
Как пояснил представитель банка, такое решение было принято после того, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) приостановила членство России в группе. Это произошло 24 февраля 2023 года в связи с принятой резолюцией Генассамблеи ООН, требующей, чтобы Россия «полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины». При этом, как говорилось в заявлении ФАТФ, Россия по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов группы.
Ранее о том, что клиенты Bank of Cyprus стали получать уведомления о закрытии счетов, сообщила юридическая компания Main Partner Trust, которая специализируется на юридических и финансовых услугах. Банк сообщил клиентам, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев после получения письма.
Это касается в том числе тех, кто находится на Кипре по визе «цифрового кочевника». Кроме того, по информации компании, 20 апреля все клиенты Bank of Cyprus с российскими паспортами получили сообщение с просьбой предоставить вид на жительство на Кипре.
Как объясняет Main Partner Trust, Bank of Cyprus мог пойти на такой шаг из-за опасения санкций США и Великобритании, которые запрещают оказание консультационных, маркетинговых, IT, юридических и прочих услуг не только компаниям из России, но и физическим лицам, которые проживают на территории страны. «Банк Кипра обычно применяет самые жесткие правила первым, а за ним следуют его конкуренты Hellenic и Eurobank. Последние пока не отправляют подобные письма клиентам», — сказала РБК директор компании Алена Сахарова. Она напомнила, что все банки Кипра с прошлого года не открывают счетов клиентам без ВНЖ или паспортов ЕС.
Представитель правительства Константинос Летимбиотис сообщил, что кипрские власти не потерпят нарушения введенных ЕС ограничений, а президент Кипра Никос Христодулидис потребовал подготовить «дорожную карту» с перечнем эффективных действий, которые необходимо предпринять.