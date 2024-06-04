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Миллиард рублей выделит правительство на ремонт трассы М-4

В Воронежской области собираются отремонтировать платный участок трассы М-4 «Дон».

Об этом сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности.

1 миллиард рублей правительство России выделит на компенсацию стоимости строительных ресурсов по актам выполненных работ на участке автодороги М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск. Такая мера была предпринята из-за существенного роста цен на строительные материалы.

В Воронежской области в 2024 году собираются привести в порядок 55 км федеральной трассы. Работы уже начались. Так, до 11 июня будет выполнен ремонт участка трассы с 517 по 545 км.

Ранее в Воронежской области резко ограничили максимальную скорость движения на курской трассе. Речь идет об участке автодороги Р-298 Курск-Воронеж на участке км 196-км 209. Там всем видам автотранспорта в населенном пункте теперь разрешено двигаться со скоростью не более 40 км/ч, вне населенного пункта — не более 50 км/ч. Ограничения будут действовать до конца сентября.