Миллиард рублей выделит правительство на ремонт трассы М-4

Ранее в Воронежской области резко ограничили максимальную скорость движения на курской трассе. Речь идет об участке автодороги Р-298 Курск-Воронеж на участке км 196-км 209. Там всем видам автотранспорта в населенном пункте теперь разрешено двигаться со скоростью не более 40 км/ч, вне населенного пункта — не более 50 км/ч. Ограничения будут действовать до конца сентября.