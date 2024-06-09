Молдавская черешня за рубежом — нарасхват

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Экспорт черешни в 2016 году составил $1,9 млн; в 2017 году — $4,2 млн; 2018 — $6,5 млн; 2019 — $3,8 млн; 2020 — $6,4 млн; 2021 — $4,4 млн; 2020 — $10,9 млн; 2023 — $21,8 млн.
Говоря о странах, куда Молдова продавала в 2023 г. черешню, следует отметить, что 33,2% — это Россия; Румыния — 15,1%; Беларусь — 14,3%; Казахстан — 10,5%; Латвия — 7,8%; Великобритания — 4,8%; Испания — 3,7%; Польша — 2,4%; Кыргызстан — 2,1%; Украина — 1,9%; Нидерланды −1,7%; Италия — 1,2%; Бельгия — 0,9%; Германия — 0,4%.
Производство черешни в 2021 году составило 10,2 тысячи тонн: 6,4 тысячи на экспорт и 3,8 тысячи — внутреннее потребление. В 2022 г. — 13,6 тысячи тонн: 10,8 тысячи тонн на экспорт и 2,8 тысячи тонн — внутреннее потребление; 2023 год — 16 тысяч тонн: 14,7 тысячи на экспорт и 1,3 тысячи — внутреннее потребление.