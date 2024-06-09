Молдавская черешня за рубежом — нарасхват

Производство черешни в 2021 году составило 10,2 тысячи тонн: 6,4 тысячи на экспорт и 3,8 тысячи — внутреннее потребление. В 2022 г. — 13,6 тысячи тонн: 10,8 тысячи тонн на экспорт и 2,8 тысячи тонн — внутреннее потребление; 2023 год — 16 тысяч тонн: 14,7 тысячи на экспорт и 1,3 тысячи — внутреннее потребление.