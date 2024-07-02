Мусорному оператору Приморья грозит банкротство из-за штрафа в 1,4 млрд руб

Региональный оператор, ранее предупреждавший о своём возможном банкротстве в случае выплаты такого большого штрафа, пытался оспорить решение, указывая на связанные с этим финансовые трудности. Однако аргументы о недостаточности оборотных средств и утверждения о том, что Министерство ЖКХ Приморского края, являющееся учредителем КГУП «ПЭО», не смогут покрыть штраф, были отклонены судом. Он подчеркнул, что КГУП «ПЭО» обладает статусом самостоятельного юридического лица, в связи с чем должно самостоятельно нести ответственность по своим обязательствам.