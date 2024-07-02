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Мусорному оператору Приморья грозит банкротство из-за штрафа в 1,4 млрд руб

Суд оставил без удовлетворения апелляцию «ПЭО» по уменьшению выплаты компенсации ущерба, нанесённого ручью Безымянный.

Источник: AP 2023

Арбитражный суд Приморского края отклонил апелляционную жалобу регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО), КГУП «ПЭО», подтвердив тем самым решение о возмещении ущерба, нанесённого экологии, в размере 1,477 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда на его сайте.

Иск был подан Росприроднадзором, который обвинил оператора в загрязнении ручья Безымянный стоками с мусорного полигона на улице Холмистой. Изначально ведомство требовало компенсацию в размере 1,58 млрд рублей, однако первая инстанция снизила сумму до 1,3 млрд рублей. Решение арбитража стало беспрецедентным, учитывая значительный размер компенсации.

В ходе апелляционного рассмотрения, суд не только подтвердил обоснованность требований Росприроднадзора, но и увеличил сумму возмещения, опираясь на дополнительно изученные обстоятельства дела. Теперь она составила 1,477 млрд рублей.

Региональный оператор, ранее предупреждавший о своём возможном банкротстве в случае выплаты такого большого штрафа, пытался оспорить решение, указывая на связанные с этим финансовые трудности. Однако аргументы о недостаточности оборотных средств и утверждения о том, что Министерство ЖКХ Приморского края, являющееся учредителем КГУП «ПЭО», не смогут покрыть штраф, были отклонены судом. Он подчеркнул, что КГУП «ПЭО» обладает статусом самостоятельного юридического лица, в связи с чем должно самостоятельно нести ответственность по своим обязательствам.

Постановление арбитражного суда может быть обжаловано в Арбитражном суде Дальневосточного округа в течение двух месяцев, — сообщает пресс-служба Арбитражного суда Приморского края.