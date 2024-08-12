Казахстан и Япония углубляют IT-сотрудничество

Мероприятие стало важным шагом к углублению сотрудничества между регионами в сфере технологий и инноваций.
На форуме Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и японская компания Challenge and Lead подписали Меморандум о взаимопонимании. Этот документ закладывает основу для тесного сотрудничества, в рамках которого IT-специалисты из Казахстана получат возможность проходить обучение и стажировку в Японии.
Компания Challenge and Lead, помимо разработки IT-систем в Японии, активно занимается обучением и трудоустройством IT-специалистов из таких стран, как Южная Корея, Узбекистан и Монголия. Подписанный Меморандум открывает новые возможности для казахстанских специалистов, позволяя им развивать свои навыки и применять их в международных проектах.
На форуме также были затронуты ключевые вопросы внедрения технологий искусственного интеллекта, строительства дата-центров и обеспечения кибербезопасности. Сотрудничество в этих областях может значительно укрепить позиции Центральной Азии и Японии на мировом рынке, открывая перспективы для взаимовыгодного партнерства и дальнейшего технологического прогресса.