Казахстан и Япония углубляют IT-сотрудничество

На форуме Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и японская компания Challenge and Lead подписали Меморандум о взаимопонимании. Этот документ закладывает основу для тесного сотрудничества, в рамках которого IT-специалисты из Казахстана получат возможность проходить обучение и стажировку в Японии.