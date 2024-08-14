Около 80 миллионов электронных услуг оказано в Беларуси в 2024 году

По словам Караневич, всего на площадке портала «Е-Паслуга» на данный момент размещено 579 услуг и административных процедур. Они классифицированы по разным категориям: от образования до транспорта.
«За семь месяцев текущего года оказано порядка 80 миллионов электронных услуг, за весь прошлый год — 128 миллионов. В текущем году среднее число оказанных услуг в месяц — 11,5 миллионов», — сказала начальник отдела.
Она предположила, что к концу года удастся преодолеть отметку в 128 миллионов.
Караневич рассказала, что за 2024-й добавлено 70 новых услуг, всего за текущий год планируется 130 админпроцедур.
Одна из самых ожидаемых услуг — возможность поставить детей на очередь в детский сад через личный кабинет на портале.
Замдиректора по информационным технологиям Национального центра электронных услуг Егор Воронов, в свою очередь сообщил, что на данный момент на портале активировано около 250 тысяч кабинетов.
По его словам, мобильные приложения для скачивания сейчас размещаются на трех площадках — Рlay маркете, HUAWEI AppGallery и на RuStore.