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Около 80 миллионов электронных услуг оказано в Беларуси в 2024 году

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Порядка 80 миллионов электронных услуг оказано в Беларуси за семь месяцев 2024 года, сообщила начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Караневич во время пресс-конференции.

Источник: Sputnik.by

По словам Караневич, всего на площадке портала «Е-Паслуга» на данный момент размещено 579 услуг и административных процедур. Они классифицированы по разным категориям: от образования до транспорта.

«За семь месяцев текущего года оказано порядка 80 миллионов электронных услуг, за весь прошлый год — 128 миллионов. В текущем году среднее число оказанных услуг в месяц — 11,5 миллионов», — сказала начальник отдела.

Она предположила, что к концу года удастся преодолеть отметку в 128 миллионов.

Караневич рассказала, что за 2024-й добавлено 70 новых услуг, всего за текущий год планируется 130 админпроцедур.

Одна из самых ожидаемых услуг — возможность поставить детей на очередь в детский сад через личный кабинет на портале.

Замдиректора по информационным технологиям Национального центра электронных услуг Егор Воронов, в свою очередь сообщил, что на данный момент на портале активировано около 250 тысяч кабинетов.

По его словам, мобильные приложения для скачивания сейчас размещаются на трех площадках — Рlay маркете, HUAWEI AppGallery и на RuStore.

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