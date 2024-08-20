В Иркутской области установят единую учетную норму площади жилья

Основная цель принятия учетной нормы — обеспечить равные условия граждан на включение в список нуждающихся в жилых помещениях. Министр напомнил, что Иркутская область входит в число пяти субъектов Российской Федерации по наибольшему количеству детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в регионе. Кроме того, в области — самое большое количество детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. В начале 2024 года в списке детей-сирот значились 10 892 человека, у которых есть право на обеспечение жильем, из них практически половина еще до 2013 года были признаны нуждающимися в обеспечении жильем. Ежегодно в список в среднем включают около 1,5 тыс. человек. В 30% случаев дети-сироты включаются в список в связи с проживанием в жилом помещении, площадь которого менее учетной нормы.