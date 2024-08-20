В Иркутской области установят единую учетную норму площади жилья

Как отмечает пресс-служба облправительства, эта тема является крайне актуальной для решения общегосударственной задачи — обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С докладом выступил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Он рассказал, что в связи с отсутствием в регионе единого подхода к принятию решения о наличии права на включение в список нуждающихся в улучшении жилищных условий сегодня стоит вопрос об установлении в Приангарье единой учетной нормы, отсутствие которой ставит лиц из числа детей-сирот в неравные положения.
Основная цель принятия учетной нормы — обеспечить равные условия граждан на включение в список нуждающихся в жилых помещениях. Министр напомнил, что Иркутская область входит в число пяти субъектов Российской Федерации по наибольшему количеству детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в регионе. Кроме того, в области — самое большое количество детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. В начале 2024 года в списке детей-сирот значились 10 892 человека, у которых есть право на обеспечение жильем, из них практически половина еще до 2013 года были признаны нуждающимися в обеспечении жильем. Ежегодно в список в среднем включают около 1,5 тыс. человек. В 30% случаев дети-сироты включаются в список в связи с проживанием в жилом помещении, площадь которого менее учетной нормы.
«В адрес муниципальных образований региона письмо с предложением установления единой учетной нормы было направлено ранее, но не все муниципалитеты выразили свое согласие. Предлагаем еще раз рассмотреть вопрос установления в Иркутской области единой учетной нормы в размере 12 квадратных метров, что создало бы равные условия для лиц из числа детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями вне зависимости от места их проживания», — уточнил Владимир Родионов.
«Мы за то, чтобы в нашем регионе был единый подход для всех, кто зависим от этого вопроса. Общее решение позволит избежать споров, разногласий и детально сосредоточиться на более концептуальных делах. Если решение будет принято, единая учетная норма будет введена с 1 января 2025 года», — подчеркнул Губернатор Игорь Кобзев.
На голосовании решение об установлении в Иркутской области единой учетной нормы площади жилья было единогласно поддержано участниками Регионального совета.
Напомним, участие в заседании приняли представители 38 муниципальных образований Приангарья.