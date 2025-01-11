В Ростовской области изменилась плата за проезд в пригородных электричках

С января 2025 года в Ростовской области подорожал проезд в электричках. Об этом сообщает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» (АО «СКППК»).
Тариф на территории донского региона теперь составляет 25 рублей за 10 км пути.
При этом билет на проезд по Ростовской агломерации составит 31 рубль, вне зависимости от дальности пути.
Речь идет о перемещениях в пределах остановок:
Рабочий Городок, проспект Октября, Микояна, Ростов-Товарный, Сельмаш, Орджоникидзе, Развилка, Красный Аксай, Кизитеринка, Темерник, 1337 км, Ростов-Западный, 1330 км, Каратаево Сады, Левенцовская, Первомайская, Гниловская, Ростов-Берег.
Напомним, в 2024 году плата за 10 км пути составляла 22 рубля. Также стоимость ж/д билетов на маршрутах пригородного сообщения корректировалась в начале 2023 года.