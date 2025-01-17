В Беларуси совершенствуются подходы к организации работы ЕРИП

Указом № 28 определена структура ЕРИП, которая включает в себя платежную систему, межбанковскую систему идентификации, биллинговые системы и автоматизированные (информационные) системы (ресурсы), необходимые для обеспечения функционирования единого расчетного и информационного пространства.
Также в указе закреплено распределение полномочий между ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация “ЕРИП” и государственными органами в части регулирования функционирования ЕРИП и входящих в его состав систем.
В частности, в соответствии с указом Национальный банк определяет порядок функционирования платежной системы в ЕРИП, устанавливает права и обязанности ее участников, а также порядок получения платежным агрегатором статуса участника платежной системы в ЕРИП.
За Советом Министров закреплено методологическое обеспечение биллинговой системы жилищно-коммунальных услуг, а также определение объема и порядка предоставления в биллинговую систему ЖКУ персональных данных и иной сопутствующей информации.
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация “ЕРИП” уполномочено по согласованию с Советом Министров определять правила биллинговой системы жилищно-коммунальных услуг, в том числе технические и эксплуатационные требования к указанной системе.
Основные нормы указа вступают в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. При этом документ не предусматривает изменения действующей системы оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также концептуальных положений законодательства.