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В Беларуси совершенствуются подходы к организации работы ЕРИП

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси совершенствуются подходы к организации работы единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП). Это предусмотрено указом главы государства от 15 января 2025 года № 28, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Источник: БЕЛТА

Указом № 28 определена структура ЕРИП, которая включает в себя платежную систему, межбанковскую систему идентификации, биллинговые системы и автоматизированные (информационные) системы (ресурсы), необходимые для обеспечения функционирования единого расчетного и информационного пространства.

Также в указе закреплено распределение полномочий между ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация “ЕРИП” и государственными органами в части регулирования функционирования ЕРИП и входящих в его состав систем.

В частности, в соответствии с указом Национальный банк определяет порядок функционирования платежной системы в ЕРИП, устанавливает права и обязанности ее участников, а также порядок получения платежным агрегатором статуса участника платежной системы в ЕРИП.

За Советом Министров закреплено методологическое обеспечение биллинговой системы жилищно-коммунальных услуг, а также определение объема и порядка предоставления в биллинговую систему ЖКУ персональных данных и иной сопутствующей информации.

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация “ЕРИП” уполномочено по согласованию с Советом Министров определять правила биллинговой системы жилищно-коммунальных услуг, в том числе технические и эксплуатационные требования к указанной системе.

Основные нормы указа вступают в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. При этом документ не предусматривает изменения действующей системы оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также концептуальных положений законодательства.

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