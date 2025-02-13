Исаченко: реальная зарплата в Могилевской области выросла на 14% за 2024 год

«В 2024 году в области обеспечен сбалансированный рост экономики, при этом выполнены семь из восьми показателей матрицы задач вертикали власти, за исключением ввода жилья с господдержкой, — отметил Анатолий Исаченко. — Темп роста обобщающего показателя работы экономики — валового регионального продукта — составил 104,7% при задании 103,9%».
Существенно укрепился инвестиционный потенциал: привлечено Br4 млрд инвестиций с темпом роста 124,6%. «За год количество убыточных организаций сократилось с 78 до 68, а чистая прибыль увеличилась в 2,6 раза: с Br434 млн в 2023 до Br1142 млн в 2024 году».
Рост объемных и финансовых показателей организаций положительно сказался на росте доходов населения и наполнении бюджета. Так, заработная плата в среднем за год составила Br1,89 тыс. с темпом роста 120,6%. При этом реальная заработная плата выросла на 14%.
Доходы бюджета области составили Br4,7 млрд с приростом на 15,2% к первоначальному плану, что позволило выполнить все запланированные социальные обязательства и ввести в эксплуатацию целый ряд знаковых инфраструктурных объектов.
«В текущем году перед областью стоят не менее напряженные задачи, ведь это первый год пятилетки качества и Год благоустройства, — отметил Анатолий Исаченко. — А благоустройство — это не просто наведение порядка, а в первую очередь повышение качества жизни людей, которое напрямую зависит от результата работы всех отраслей и каждого».