Исаченко: реальная зарплата в Могилевской области выросла на 14% за 2024 год

«В текущем году перед областью стоят не менее напряженные задачи, ведь это первый год пятилетки качества и Год благоустройства, — отметил Анатолий Исаченко. — А благоустройство — это не просто наведение порядка, а в первую очередь повышение качества жизни людей, которое напрямую зависит от результата работы всех отраслей и каждого».