Мостостроители завершают установку балок между опорами на путепроводе в Иркутске

В Иркутске продолжают строительство путепровода на станции Батарейной. Работы на объекте выполняет МУП «Служба эксплуатации мостов». В настоящее время специалисты закончили монтаж балок над основными путями Транссиба — первым, вторым и третьим. На проведение работ потребовалось две недели, специалисты трудились по пятницам в технологические окна, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
«Сегодня мы укладываем последние балки на пролетном строении между третьей и четвертой опорой. Используем для этого технологическое окно продолжительностью один час. Перед этим была проведена большая подготовительная работа: закреплены опалубки на балках, армирование различных узлов, установлены опорные части. После данных мероприятий смогли начать установку балок», — рассказал руководитель подрядной организации — МУП «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев.
По его словам, в дальнейшем подрядчик займется установкой балок между четвертой и пятой опорой. Как уточняется, полностью завершить работу с пролетами намерены уже в марте.
Отметим, что в дальнейшем предстоит еще достаточно работы на объекте. Как рассказал руководитель МУПа, до установления плюсовых температур в ночное время мостостроителям предстоит все заармировать, поставить опалубку, завязать арматуру, выполнить омоноличивание швов. Затем начать укладку бетона.
«Сейчас основной упор подрядчик делает на то, чтобы успеть все подготовить до наступления тепла. Для этого ему предстоит сделать более 10 тысяч изделий из арматуры. Это тяжелый труд: многие процессы приходится делать вручную. Работы параллельно организованы на месте и на базе предприятия. Отмечу, что работа на путепроводе станции Батарейной ведется в постоянном взаимодействии с руководством железной дороги. Это наше общее дело, которое необходимо завершить в срок», — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Добавим, что капремонт путепровода выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» (до 2025 года — «Безопасные качественные дороги»).