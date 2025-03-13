Мостостроители завершают установку балок между опорами на путепроводе в Иркутске

«Сейчас основной упор подрядчик делает на то, чтобы успеть все подготовить до наступления тепла. Для этого ему предстоит сделать более 10 тысяч изделий из арматуры. Это тяжелый труд: многие процессы приходится делать вручную. Работы параллельно организованы на месте и на базе предприятия. Отмечу, что работа на путепроводе станции Батарейной ведется в постоянном взаимодействии с руководством железной дороги. Это наше общее дело, которое необходимо завершить в срок», — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.