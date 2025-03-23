Юрист напомнил о штрафе за неправильное мытье машин

«Федеральное законодательство устанавливает запрет на мытье транспорта в лесах и у водоемов. В субъектах РФ толкование шире — каждый прописывает свои ограничения и штрафы. В частности, в Москве и Подмосковье мойка авто вне специально отведенных мест обойдется в несколько тысяч рублей», — объяснил Максим Тишаков в беседе с агентством «Прайм».