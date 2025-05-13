Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Екатеринбурге

В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в городе также вошли менеджер по продажам промышленного оборудования (от 250 тысяч рублей), водитель категории «Е» (от 180 тысяч рублей), врач анестезиолог-реаниматолог (от 180 тысяч рублей) и заведующий производством кулинарии (от 120 тысяч рублей).