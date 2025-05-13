Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Екатеринбурге

В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в городе также вошли менеджер по продажам промышленного оборудования (от 250 тысяч рублей), водитель категории «Е» (от 180 тысяч рублей), врач анестезиолог-реаниматолог (от 180 тысяч рублей) и заведующий производством кулинарии (от 120 тысяч рублей).
«В топе лучших предложений мая — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT», — отметили аналитики.
УралПолитRu ранее сообщал, что в Екатеринбурге зарплаты сотрудников индустриального сектора увеличились на 23%. Так, доходы работников достигли 110 тысяч рублей.